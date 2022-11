Gkay se emociona ao lembrar de relação com Marília Mendonça: “Obrigada por ter me visto quando poucos viram”

A influenciadora Gkay se emocionou nas redes sociais ao homenagear Marília Mendonça um ano após a morte da cantora

Neste sábado, 5, completa-se um ano da trágica morte da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021). Em seu Instagram, a influenciadora Gkay se emocionou ao lembrar da data.

Gessica Kayane lembrou seus seguidores que Marília foi a primeira famosa a incentivá-la quando começou no YouTube: “Foi a primeira artista que viu um vídeo meu, compartilhou e me convidou para o show dela. Nem sei explicar”.

Ao som da música “Graveto” da cantora, a influencer escreveu em um story: “Obrigada Marília por ter dado pra gente a honra de viver tudo o que você fez! Obrigada por ser ANJO, luz, poesia, consolo, por ser LINDA, por ser não só artista, você é HISTÓRIA, história contada, falada, cantada e sentida”.

No story seguinte, a atriz apareceu às lágrimas e se declarou para Marília: “Obrigada por ter me visto quando poucos viram”.

Reprodução: Instagram

Luto!

Ainda neste sábado, a assessora de Marília Mendonça, Silvia Colmenero lembrou do trágico dia da morte da cantora.

“Há exato um ano eu vivi os 40 minutos mais intensos da minha vida, fui do alívio de ter recebido a notícia de que estavam todos bem a mais profunda tristeza com o fato de não ter sobreviventes no acidente”, escreveu a assessora que, num primeiro momento, deu a informação que Marília teria sobrevivido ao acidente.