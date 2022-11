Assessora de Marília Mendonça relembra dia do trágico acidente que vitimou a cantora

A assessora de Marília Mendonça, Silvia Colmenero lembrou em suas redes sociais o dia do trágico acidente aéreo que vitimou a cantora de 26 anos

Neste sábado, 5, completa-se um ano da trágica morte a cantora Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos vítima de um acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais.

A assessora da artista, Silvia Colmenero, foi ao seu Instagram relembrar o fatídico dia e ainda comentou sobre os julgamentos que sofreu por ter, num primeiro momento, anunciado que Marília estava bem.

“Há exato um ano eu vivi os 40 minutos mais intensos da minha vida, fui do alívio de ter recebido a notícia de que estavam todos bem a mais profunda tristeza com o fato de não ter sobreviventes no acidente. Fui julgada por algumas pessoas, simplesmente por deduzirem que eu havia mentido. Para quem me conhece sabe bem: eu jamais faria isso! Tive tanta raiva, aí, lembrei o F*D*-SE, estas pessoas não fazem a menor diferença na minha vida. Essas pessoas não tem ideia da dor que sentíamos naquele momento, e que por muitas vezes ainda nos consome”, escreveu.

Silvia ainda comentou sobre o processo de luto que ainda passa por conta da morte de Marília, do produtor musical Henrique Ribeiro e do tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, que também estavam no avião: “Um ano e ainda nos perguntamos se é verdade, e vem a dura realidade, mas tudo bem vamos seguindo contornando aqui e ali, ‘cuidando’ da memória e dos três amigos queridos. Bora absorver a lição de que o melhor da vida é viver! Sempre gratos pelas aventuras e descobertas incríveis que vivemos”.

Um ano após sua morte, Marília Mendonça segue ganhando seguidores nas redes sociais e tendo suas músicas reproduzidas nos streamings de música.

O Instagram de Marília teve 1,8 milhões de novos seguidores e o TikTok 2,3 milhões. Considerando todas as redes sociais da mãe do pequeno Léo, o aumento foi de 17,3 milhões de seguidores.