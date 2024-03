Preta Gil fala sobre traição em meio a tratamento de câncer: 'Faltou caráter'

A cantora Preta Gil relembrou momento dramático de seu tratamento contra o câncer e deu detalhes de como superou fase difícil da sua vida

Preta Gil foi a convidada no programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 04. Na conversa, a cantora falou abertamente sobre o tratamento de câncer de reto e, também, sobre o fato de ter sido abandonada pelo ex-marido Rodrigo Godoy, durante o período em que estava doente.

A artista refletiu a respeito do dado que indica que 70% das mulheres diagnosticadas com câncer sofrem com o abandono do parceiro durante o tratamento, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Ela reconheceu a importância de falar sobre isso e garantiu: "Enquanto a gente não fala, enquanto a gente vai passando pano para esses homens, eles continuam fazendo essas perversidades, essas monstruosidades contra as mulheres".

Ao comentar o fim do seu casamento com Godoy, a cantora disparou: "Eu entendo o fim. Não sou aquela pessoa apegada ao relacionamento. Casamentos acabam. As pessoas podem se apaixonar por outras. Ok. Mas, você tem um acordo com o seu caráter, com a sua dignidade, com o outro, que é maior do que convenções, que é o carinho, o afeto, a empatia. Então, aí você entende que alguma coisa faltou a ela. Faltou caráter. Faltou empatia. Faltou muitas coisas".

A filha de Gilberto Gil, ainda admitiu estar superando a fase difícil de sua vida: "É muito triste, mas eu vou passar por isso. Tanto é que passei, estou aqui. Obviamente, isso tudo me levou para um buraco muito complicado, mas eu emergi. Eu saí de lá mais forte, me dando ainda mais valor, e dando mais valor às pessoas que cuidaram de mim, que não me abandonaram", defendeu.

"Um homem me abandonou. Talvez o homem que eu dei mais importância, que eu coloquei nesse lugar. Na hora de se casar tem aquele juramento, mas isso não vale para todo mundo. Tem pessoas que não vão comprar e foi o que aconteceu comigo. Mas, ao contrário dele, outras pessoas, sem estar em um campo afetivo, amoroso, me encheram de amor, me deram as mãos e fizeram uma rede de apoio que eu nunca tinha visto. Minhas amigas e amigos incançáveis, que não me deixaram só", concluiu.

Preta Gil revela experiência de quase morte

Ainda em sua entrevista na Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira, 04, Preta Gil relembrou uma experiência de quase morte durante o tratamento contra o câncer no intestino. Ela contou que precisou ser ressuscitada pelos médicos em uma fase de sua recuperação.