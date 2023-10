Preta Gil celebra nova conquista após meses afastada para tratamento: "Muito feliz"

Após meses de batalha contra um câncer, Preta Gil surge sorridente e celebra nova conquista após afastamento; confira!

Nesta sexta-feira, 13, a cantora Preta Gil celebrou com seus seguidores uma nova conquista com seus seguidores. A filha do cantor Gilberto Gil está lutando contra um câncer no intestino e se recuperando de uma cirurgia para a retirada de tumor. O tratamento, no entanto, já está apresentando sinais de melhora.

Através dos stories de seu Instagram, a musa contou que já está dirigindo novamente! No vídeo, ela contou que preferiu ficar afastada do volante por meses por medo. "Ei gente, eu tô dirigindo! Estou muito feliz, não dirijo há meses. Eu não me sentia bem e agora me sinto bem. Estou dirigindo, olha que coisa boa!", celebrou Preta com um sorrisão no rosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

O seu tratamento contra a doença iniciou no começo de 2023. A cirurgia no intestino veio em agosto do mesmo ano e a artista permaneceu por quase um mês em recuperação em um hospital de São Paulo. Hoje, Preta avança em seu tratamento, agora sem a presença de tumores em seu organismo, com uma rotina pós-operatória e bolsa de ileostomia.

Recentemente, a cantora voltou a retomar a sua rotina normal. Além de ter voltado a dirigir, Preta já está recebendo visitas de seus amigos em casa, como da dançarina Lore Improta e sua filha Liz, no último dia 11.

Preta Gil fala sobre usar bolsa de ileostomia

No último dia 1, Preta Gil surpreende seus seguidores ao abrir sua intimidade durante sua luta contra o câncer no intestino. Através de seu Instagram, ela contou que passou por um procedimento cirúrgico para colocar uma bolsa de ileostomia, que coleta resíduos e fezes diretamente do intestino delgado.

A adição foi feita após uma cirurgia no intestino grosso da cantora, em agosto de 2023. E ao surgir em novas fotos mostrando a bolsa na região do abdômen, Preta contou sobre o uso do recurso em seu tratamento.

"Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha. Sei que não é fácil, mas acreditem, sou grata!", escreveu.