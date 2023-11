Porta de vidro quebra na mão da filha de Thais Carla

Thais Carla fica impressionada ao ver como a porta de vidro de sua casa quebrou quando a filha caçula encostou

A influenciadora digital e dançarina Thais Carla surpreendeu ao contar que a porta de vidro de sua casa estourou na mão de sua filha caçula, Eva, de 3 anos. O momento foi flagrado pelas câmeras de segurança e mostrou que a menina apenas encostou na porta para puxá-la quando o vidro caiu ao lado da menina.

Nas redes sociais, Thais mostrou o vídeo do momento do incidente e contou que a filha não se machucou, apenas levou um susto com o que aconteceu.

“Meu Deus gente, foi uma tragédia que aconteceu aqui. O blindex quebrou e caiu em cima da Eva ainda. Estou passada até agora com o que aconteceu, angustiante”, disse ela.

E completou: “Tive que dar banho nela, tirei o vidro da cabeça dela. Gosto nem de pensar, o coração gelou. Tá tudo bem não é, mãe? Só tá com um pouco de dor de cabeça porque o vidro caiu em cima da cabeça dela”.

Thais Carla foi pedida em casamento em Paris, na França

No ano de 2022, Thais Carla surpreendeu os seus fãs ao mostrar que está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo fotógrafo Israel Reis durante uma viagem para Paris, na França.

"EU DISSE SIM. AAAAAHHHHH. Eu fui pedida em casamento e tô sem acreditar até agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu passei a minha vida toda acreditando que não poderia ser amada ou ter uma família só por causa do meu biotipo (gordo) ouvi tanto isso que acreditei por muito tempo", confessou ela, e completou: "E agora ser pedida em casamento pelo homem que eu mais amo nessa vida, foi A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO. Obrigada meu amor por me escolher @reisdeisrael eu te amo e esse foi o melhor dia da minha vida".

Vale lembrar que Thais Carla e Israel já são pais de Maria Clara e Eva.