Por que Marrone fez cirurgia plástica? Entenda mudança de visual do sertanejo

Cantor Marrone revelou detalhes por trás da cirurgia plástica chocante que realizou no rosto

O cantor Marrone (53), dupla com Bruno (57), tem dado o que falar nas redes sociais por conta da cirurgia plástica que realizou no seu rosto. Apesar de ter virado meme e ter recebido críticas, o sertanejo está super feliz com o resultado do procedimento estético.

Em recente entrevista à revista Quem, Marrone resolveu abrir o jogo e revelar o real motivo por trás de sua cirurgia plástica, que aconteceu em fevereiro. Na ocasião, ele mexeu em diversos detalhes em seu corpo.

Segundo o cantor, ele acabou fazendo os procedimentos por uma sugestão da namorada, Anna Farfalla . "Eu era galão, agora virei galã (risos). Quem me incentivou foi Ana Paula, minha namorada", revelou ele, que se reencontrou com a moça após anos distantes.

E completou: "Fiz nas minhas férias, acho que foi a hora certa de fazer essa transformação, essa cirurgia facial. Eu fiz tudo! Pálpebras, nariz, papada, orelhas e lábios, que estavam muito acabados, e agora estão bonitinhos".

O sertanejo realizou rinoplastia funcional e estética, blefaroplastia (retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores), otoplastia (procedimento para para melhorar a aparência orelhas), lipoaspiração de papada, preenchimento labial e lifting facial.

Apesar de estar em processo de recuperação, o artista revelou que já está livre para fazer algumas atividades e, inclusive, sentiu uma melhora em seu desempenho sexual. "Estou fazendo tudo, até a tal da testosterona estou tomando", contou ele, que prestigiou o show da dupla Hugo e Guilherme, em São Paulo.

Marrone também não escondeu que estava apaixonadíssimo e se derreteu pela amada: "Tem o momento certo da gente encontrar as pessoas. Conheci Ana Paula uns oito anos atrás e senti uma coisa diferente. Depois desse tempo, nos reencontramos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marrone (@marrone)

MARRONE NAS REDES SOCIAIS

E parece que o artista está vivendo um momento especial mesmo após a cirurgia plástica. Desde que revelou o procedimento, ele tem usado as redes sociais para compartilhar detalhes de sua vida pessoal.

Nesta terça-feira (14), ele publicou um storie falando sobre sua nova rotina. Na academia, ele gravou um vídeo na frente do espelho e agradeceu o apoio dos fãs nesse período de recuperação.

“Estou na academia, ralando, voltando firme para vocês, feliz da vida. Obrigado por tudo. A galera que esteve comigo nesse pós-operatório da cirurgia facial que eu fiz. Estou maravilhoso para vocês. Obrigado pela corrente positiva. Eu amo vocês”, declarou o artista.