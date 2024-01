Por que Claudia Alencar está internada há mais de um mês? Relembre o que aconteceu

Na última segunda-feira, 29, o filho de Claudia Alencar revelou detalhes do estado de saúde da mãe e destacou que ela não consegue andar

Claudia Alencar está internada desde o dia 17 de dezembro com problemas de saúde. Na última segunda-feira, 29, o filho da atriz, Yann Hatchuel, revelou detalhes do estado da mãe e destacou que ela não consegue andar. Relembre o que aconteceu com Claudia Alencar e entenda por que ela permanece em hospital há mais de um mês.

Em 17 de dezembro de 2023, Claudia Alencar foi internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, com uma infecção bacteriana grave. Após passar por uma cirurgia na lombar, um quadro de anemia e diversos testes, a atriz foi extubada em 26 de dezembro.

"A última atualização que tive é que extubaram ela hoje de manhã e estão esperando para ver como vai reagir. O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras", declarou o filho de Claudia Alencar, na época.

De acordo com informações divulgadas em boletim médico da Clínica São Vicente na última segunda-feira, 29, a artista está usando antibióticos e seu quadro é estável, apesar de seguir sem previsão de alta. “A Sra. Claudia G. Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar” .

