Yann Hatchuel: quem é filho de Claudia Alencar que vive drama à distância

Saiba quem é o filho de Claudia Alencar; ela está no hospital ao lado de uma enfermeira - rapaz mora nos Estados Unidos e tenta vir ao Brasil

A notícia da internação em estado grave da atriz Claudia Alencar pegou os seguidores e fãs de surpresa. É que a atriz estava em plena atividade e inclusive envolvida em novos projetos. A internação há uma semana aconteceu após uma infecção bacteriana.

Quem tem dado notícias sobre o estado da mãe é Yann Hatchuel. Ele acompanha a luta da atriz à distância, já que mora nos Estados Unidos e tenta conseguir um voo para vir ao Brasil.

Quem é Yann Hatchuel?

Yann Hatchuel é ativista pelos direitos LGBTQIA+ e atua na área de marketing. Ele também é cantor. Nas redes sociais, o artista radicado nos Estados Unidos compartilha detalhes de sua vida no país, incluindo idas a festas e ambientes inclusivos.

Ontem, ele se pronunciou com preocupação ao falar do estado da mãe. “A situação é grave. Minha mãe está internada desde domingo com uma infecção bacteriana barra pesada. Infelizmente ainda não tenho novas atualizações do quadro clínico. Está difícil, mas ela é uma guerreira”, disse ele.

Claudia Alencar está longe da TV desde 2017, quando fez uma participação especial na novela Rock Story. Na última década, ela também esteve em outras produções, como o seriado Felizes para Sempre? (2015) e Beleza S/A (2013).

Claudia Alencar luta pela vida

A atriz Claudia Alencar está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) de um hospital no Rio de Janeiro e seu quadro de saúde é considerado grave. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o filho dela, Yann Hatchuel, revelou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e foi internada no dia 17 de dezembro.

"Ela está internada no CTI. Está com uma infecção bacteriana grave. O estado ainda está agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, depois de cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso. Ela começou a sentir muita dor. Achava que era dor muscular ou outra coisa, não tinha certeza do que era. Foi para o hospital, porque realmente estava piorando", disse ele.