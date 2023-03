Por onde anda Márcio Kieling, que é ex-ator da Globo?

Ex-ator da Globo, Márcio Kieling mergulha no mercado de investimentos, mas não abandonou a carreira artística. Saiba mais sobre a vida dele hoje em dia!

O ator Márcio Kieling está longe das novelas desde que atuou em Pega Pega, de 2017, na Globo. Porém, ele não abandonou a carreira artística. Ele segue com trabalhos pontuais como ator e também se dedica a outra profissão: investidor financeiro!

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o artista contou que atua na área financeira desde 2020 e conseguiu experiência, tanto que se tornou contratado de uma corretora de investimentos. “Eu faço day trade, que são investimentos de um único dia. Desde que comecei, passei a falar sobre o assunto nas minhas redes. O pessoal da corretora viu, e acabamos fechando uma parceria. Eu sou um influencer deles, com o papel de popularizar e desmistificar o tema”, disse ele, e completou: “Eu não vivo só do que ganho no mercado financeiro hoje. Mas é uma forma de ter outra fonte de renda”.

O artista é o protagonista da série Chuteira Preta, de 2019, que deverá ganhar uma segunda temporada em breve. Ele não quer deixar de atuar, mas entende a oscilação dos trabalhos na área. “Eu adoraria poder emendar uma novela na outra. A questão é que o nosso mercado está cada vez mais competitivo e as oportunidades, mais difíceis. Nós temos que lidar com isso e arrumar uma forma de não ficar dependendo apenas do setor”, disse ele.

Na vida pessoal, Márcio Kieling é casado com a ex-bailarina do Domingão do FaustãoJacqueline Fernandez há 14 anos. Os dois são pais de um menino, Lucas, de 4 anos.

