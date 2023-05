Por onde anda a Lurdinha de 'O Rei do Gado'? Atriz viveu drama no passado e segue ativa

Lurdinha de 'O Rei do Gado', Iara Jamra está em plena atividade aos 67 anos; veja

Quem está assistindo a reprise da novela O Rei do Gado certamente se pergunta: afinal, por onde anda Iara Jamra, que interpreta a Lurdinha na novela do Vale a Pena Ver de Novo? A atriz segue muito querida pelo público com sua voz característica e seu carisma.

Pois bem, a atriz está em plena atividade aos 67 anos e tem se dedicado mais aos trabalhos no teatro e no cinema nos últimos anos. Ela também é atuante na política e se posicionou muito durante o período eleitoral.

Em novelas na Globo, ela não é escalada há mais de 15 anos, desde que foi a Lulu na novela Três Irmãs (2008), exibida no horário das 7. Depois, ela ainda fez duas novelas na Record TV, Belaventura (2017) e Amor Sem Igual (2019), até então seu último trabalho no gênero.

Iara Jamra é prima da atriz Clarisse Abujamra e sobrinha do grande Antônio Abujamra, que faleceu em 2015. Na época, ela falou do legado da família nas artes. “A principal lição que ele me passou foi a do amor. No pouco tempo em que convivi com ele, foi um privilégio. Eu sou uma prima um pouco afastada. Ele amava as pessoas de verdade. Era irônico, mas sempre carinhoso. Provocava, mas para se aproximar”, lembrou ela na época.

No passado, a atriz também viveu um drama. Em 1975, seu então namorado foi assassinado por policiais da ROTA durante uma operação policial. O caso, que ficou conhecido como Rota 66, virou livro homônimo do jornalista Caco Barcellos e recentemente foi transformado em seriado de TV.

O último trabalho da atriz foi a minissérie Aruanas, do Globoplay.

Veja como ela está hoje em dia:

