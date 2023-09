Poliana Rocha curte piscina na fazenda do marido e é confundida com famosa: 'Pensei que fosse'

Poliana Rocha chamou atenção dos fãs ao postar uma foto de biquíni e exibir a barriga sarada

Poliana Rocha aproveitou o dia de sol para renovar o bronze e compartilhou no Instagram o momento em que curtia a piscina luxuosa da fazenda Talismã, propriedade do marido, Leonardo, no Vale do Araguaia, em Goiás.

Dona de um corpo definido aos 46 anos, Poliana posou de biquíni fio-dental branco, exibindo a barriga saradíssima. "Aqui a vida é boa! Gratidão, Deus!", legendou a influenciadora na publicação. Nos comentários, a empresária recebeu uma chuva de elogios.

"Se tiver defeitos, só se for nas tripas", brincou uma. "Eita, que mulher linda", falou outra. "Tão perfeita", afirmou uma terceira. "Parece a Virgínia demais", apontou uma. "Pensei que fosse a Virgínia", acrescentou um. "Poli, que corpo. Maravilhosa", destacou uma. "A beleza dela transcede. É muita luz e sabedoria", observou um. "Poderosa", completou uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Sogra ciumenta

Em entrevista recente, Poliana Rocha reconheceu que já foi uma sogra ciumenta. Não com Virgínia Fonseca, com quem Zé Felipe tem duas filhas, mas com as outras namoradas do cantor. Segundo a influenciadora, ela trabalhou o ciúme na terapia e só assim conseguiu cortar o cordão umbilical do único herdeiro.

Poliana contou que quando conheceu a atual nora estava no processo de se livrar desse tipo de sentimento. "Agora confesso que o Leonardo ainda tem um ciuminho (de Virginia)", revelou a avó de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 10 meses, ao "Gshow".

Crise no casamento

Poliana Rocha relatou também que passou por altos e baixos no casamento com Leonardo. A empresária, no entanto, contornou e evitou a separação.

"É um assunto bem complexo e amplo. Acredito que uma frase possa resumir bem: ‘onde existe amor, vale a pena lutar’. E eu lutei, graças a Deus. Hoje, Deus está me honrando com a família linda que eu tenho", declarou.