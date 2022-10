Só de fio-dental, Poliana Rocha quase mostra demais em sessão de drenagem

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao fazer selfie sem roupa e cobrindo apenas o necessário durante massagem

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 11h17

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou que está com um corpaço de parar tudo aos 45 anos. Nesta terça-feira, 25, ela compartilhou uma selfie fazendo massagem e chamou a atenção.

Isso porque, a influenciadora apareceu em cima da maca usando apenas uma calcinha fio-dental preta e uma toalha para cobrir os seios.

Tapando apenas o necessário, Poliana Rocha deu um show de beleza e arrancou suspiros ao ostentar suas curvas esculturais durante a drenagem.

Poliana Rocha rebate crítica de João Guilherme a Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, rebateu uma crítica de seu enteado, João Guilherme, ao pai na última segunda-feira, 17, após o sertanejo mostrar seu posicionamento político em Brasília.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou um texto desabafando sobre a situação e se mostrou chateada com a atitude do jovem com o sertanejo.

"Como isso me chateia, a que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)", iniciou a loira.

Poliana Rocha continuou dizendo que deram sempre um bom tratamento ao garoto. "Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos corretamente... viagens... e tudo que você precisou)!", contou.

"Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho! Ele é um homem do bem, querido e amado e não merece passar por isso, repense suas atitudes!", pediu a madrasta.

