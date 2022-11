Pete Davidson estaria saindo com a modelo Emily Ratajkowoski, diz site

O comediante que já namorou Kim Kardashian e Ariana Grande, Pete Davidson estaria saindo com a modelo Emily Ratajkowski

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 22h09

Na última segunda-feira, 14, o site americano People afirmou que o comediante Pete Davidson (29) e a modelo Emily Ratajkowski (31) estariam saindo e iniciando um possível relacionamento.

Após um Instagram de fofoca americano declarar que a dupla teria sido vista junta em Nova York, o site US Weekly afirmou que Pete e Emily estariam namorando.

O ex-integrante do elenco do programa humorístico Saturday Night Live terminou com a influenciadora Kim Kardashian (42) em agosto deste ano. O casal começou o relacionamento em outubro do ano passado. O ator também já foi noivo da cantora Ariana Grande.

Já Emily foi apontada como o novo interesse romântico do ator Brad Pitt. Porém em outubro deste ano, a modelo veio a público e desmentiu o boato afirmando que está solteira.

Aniversariante!

Nesta quarta-feira, 16, Pete Davidson está completando 29 anos de vida e recebeu uma belíssima homenagem de sua mãe nas redes sociais.

A mãe do comediante compartilhou uma série de fotos do filho quando criança. "Feliz aniversário Peter! Nós te amamos e você nos faz rir desde que nasceu! Tenha o melhor dia".