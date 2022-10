Emily Ratajkowski fala pela primeira vez sobre boato de romance com Brad Pitt

No início do outubro, rumores de que Emily Ratajkowski estaria vivendo um affair com o ator se espalharam

Publicado em 13/10/2022

No começo de outubro, começaram a circular pela internet alguns boatos de que o ator Brad Pitt (58) estaria engatando um novo romance. A pretendida da vez seria a modelo e atriz Emily Ratajkowski (31). Porém, ela se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto.

Durante uma entrevista para a revista Variety, que foi publicada nesta quarta-feira, 12, Emily garantiu que está solteira e curtindo a vida. “Uma das coisas sobre as quais escrevo no último livro é sobre controle e meio que entender que uma das melhores maneiras de realmente ser feliz e ter algo parecido com controle é deixar algo ir”, contou.

“Estou recém-solteira pela primeira vez na minha vida, e sinto que estou gostando da liberdade de não estar super preocupada com a forma que estou sendo percebida”, completou a modelo.

Por mais que tenha sido seu único comentário sobre seu status de relacionamento, Emily publicou um vídeo no mês passado onde aparece contando que está aberta a namorar novamente. Além de publicar um vídeo na segunda-feira, 10, onde aparentemente deixa a entender que seria bissexual.

Emily Ratajkowski se separou de um casamento que durou quatro anos, com o produtor de cinema Sebastian Bear-McClard. O casal firmou sua união em 2018 e tiveram um filho, Sylvester Apollo, que tem apenas um aninho de idade. A separação se deu em setembro, após a modelo alegar infidelidade por parte do ex-marido.

Brad Pitt contou que ficou sóbrio após o divórcio com Angelina Jolie, em 2006, quando buscou ajuda nos famoso grupo Alcoólicos Anônimos. "Tinha um grupo muito legal de homens lá que era bem privado e seletivo, então era seguro. Porque eu já tinha visto outras pessoas que haviam sido gravadas enquanto estavam se abrindo, e isso é simplesmente atroz para mim", revelou em entrevista à GQ Brasil.

"Não tenho essa habilidade de só fumar um ou dois por dia. Não está no meu DNA. Entro com tudo. E derrubo tudo. Perdi meus privilégios", contou ele, que usa balas de nicotina atualmente após parar de fumar durante a pandemia.

Além disso, refletiu sobre os momentos que passou devido aos vícios. "Acho que a alegria tem sido uma nova descoberta, mais tarde na vida. Eu estava sempre me movendo com as correntezas, boiando em uma direção, depois em outra. Acho que passei anos com uma depressão leve, e não foi até fazer as pazes com isso, tentando aceitar todas as partes do meu eu — o belo e o feio —, que consegui entender os momentos de alegria... Tem muito dessa conversa de 'ser seu eu autêntico'. Isso me atormentava; o que 'autêntico' quer dizer? Para mim era reconhecer aquelas cicatrizes profundas que carregamos."