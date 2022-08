Brad Pitt desabafa sobre luta contra a depressão e alcoolismo

O ator Brad Pitt falou sobre a luta que enfrentou para se livrar dos vícios

Brad Pitt (58) abriu o jogo sobre algumas doenças que enfrentou durante os últimos anos. O astro americano revelou que teve depressão e que luta diariamente para não ter uma recaída, além disso, ele também contou como largou o vício no álcool.

O ator explicou que ficou sóbrio após o divórcio com Angelina Jolie (47), em 2006, quando buscou ajuda nos Alcoólicos Anônimos, que frequentou durante um ano e meio. "Tinha um grupo muito legal de homens lá que era bem privado e seletivo, então era seguro. Porque eu já tinha visto outras pessoas que haviam sido gravadas enquanto estavam se abrindo, e isso é simplesmente atroz para mim", disse o artista mm entrevista à GQ Brasil.

Brad também contou que parou de fumar cigarros durante a pandemia da covid-19. Ele tomou a decisão após perceber que simplesmente reduzir o consumo não era suficiente. "Não tenho essa habilidade de só fumar um ou dois por dia. Não está no meu DNA. Entro com tudo. E derrubo tudo. Perdi meus privilégios", contou ele, que usa balas de nicotina atualmente.

O astro ainda refletiu sobre os momentos difíceis que passou por causa dos vícios. "Acho que a alegria tem sido uma nova descoberta, mais tarde na vida. Eu estava sempre me movendo com as correntezas, boiando em uma direção, depois em outra. Acho que passei anos com uma depressão leve, e não foi até fazer as pazes com isso, tentando aceitar todas as partes do meu eu — o belo e o feio —, que consegui entender os momentos de alegria... Tem muito dessa conversa de 'ser seu eu autêntico'. Isso me atormentava; o que 'autêntico' quer dizer? Para mim era reconhecer aquelas cicatrizes profundas que carregamos."

Pitt também falou sobre seu amor pela arte. "Sou uma daquelas criaturas que falam através da arte. Só quero sempre criar. Se não estou criando, estou morrendo de alguma forma. Sempre me senti muito sozinho na vida. Sozinho crescendo quando criança, sozinho mesmo agora, e não foi até recentemente que realmente tive um acolhimento maior dos meus amigos e família", completou.

Doença rara

Recentemente, Brad Pitt revelou que acredita sofrer com uma doença rara que impede que ele reconheça algumas pessoas familiares. Ele explicou que deve ter prosopagnosia, doença conhecida como cegueira facial. O artista ainda não foi oficialmente diagnosticado com a condição médica. "Ninguém acredita em mim", desabafou o ator.

