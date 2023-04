Pétala relembra período difícil de gravidez e abre o jogo sobre batalha judicial: 'Vergonha'

Pétala relembrou o período de gravidez aos quatorze anos e abriu o jogo sobre parar na Justiça

Pétala (24), ex-participante de A Fazenda 14, ganhou a fama na internet após uma onda de polêmicas, que foram até parar na Justiça, com seu ex marido, Marcos Arújo (46). Em entrevista ao Podcast Contigo!, a influencer relembrou o período difícil de gravidez aos quatorze anos e abriu o jogo sobre a batalha judicial que está enfrentando.

"Está sendo difícil até falar sobre isso, porque acabei expondo o relacionamento abusivo que eu passei, vídeos e tudo o que vocês viram. E agora eu fui silenciada. Tenho uma multa para pagar bem grande, quase 100 mil reais", revelou Pétala sobre a batalha judicial.

Pétala também explicou como foi viver sua primeira gravidez durante a juventude, quando tinha quatorze anos. "Dos 14 aos 21 foi muito conturbado, mas a partir do momento que eu engravidei e que eu consegui me separar, a minha vida mudou. Então todo o processo que eu passei e que o Brasil inteiro acompanhou foi muito tranquilo, porque eu já estava curada daquela situação. Eu estava ali para defender meus filhos e minha família, mas aquela situação não mexia comigo. Eu já tinha vencido aquilo", compartilhou.

"Na gravidez do meu filho mais velho, eu engordei 30 quilos. Fiquei irreconhecível. Eu não tirava foto, não saía de casa, tive uma compulsão alimentar muito grande, depressão. Quatorze anos, grávida, com vergonha dos amigos, tive que parar os estudos. Fiquei trancada em casa porque não conseguia descer do elevador de vergonha", adicionou Pétala.

Apesar da trajetória, Pétala acredita que ainda tem chances de vencer a batalha judicial: "É bem difícil você saber que tem uma história, passou por muita coisa, e não pode falar. Como eu olho para uma mulher que as vezes não tem uma liberdade financeira ou um trabalho e falo: 'Denuncia, sai desse lugar!'? Eu me sinto um pouco desencorajada, mas eu ainda acredito na justiça, que as coisas vão mudar e que eu vou vencer. Não vou perder a esperança".