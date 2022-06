Pedro Scooby explica os boatos sobre encontro com Arthur Aguiar em festa

Pedro Scooby rebate boatos sobre sua saída da festa de Douglas Silva após a chegada de Arthur Aguiar

07/06/2022, às 10h26

O surfista Pedro Scooby decidiu esclarecer os últimos boatos envolvendo o seu nome. Nesta terça-feira, 7, ele apareceu nos stories para negar que tenha saído da festa de Douglas Silvapor causa da chegada de Arthur Aguiar. O atleta disse que já tinha outro compromisso agendado e que cumprimentou Arthur normalmente ao cruzar com ele na festa.

"As pessoas são muito sem noção. Simplesmente inventar uma história para criar intriga, sem noção", disse ele nos stories do Instagram.

Então, ele contou o motivo para ter saído cedo da festa do amigo. "Eu cheguei cedo porque tinha um compromisso. Meia-noite e vinte eu teria que sair. Fiz isso. A festa dele começou às oito horas... Quando eu estava saindo, ainda encontrei o Arthur, abracei, cumprimentei a Maíra [Cardi], falei com todo mundo... Depois fui para o meu compromisso. Inventando que saí para não encontrar o Arthur... Eu encontrei com ele", afirmou.

Por fim, Scooby elogiou a festa de Douglas Silva. "Aproveitando: que festa! Alegre, divertida, a gente cantou juntos, foi muito maneira", contou.