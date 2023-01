Pedro Scooby dá sua versão sobre história, expõe conversas e rebate Luana Piovani: ‘Nunca me recusei a pagar nada’

Em suas redes sociais, o surfista Pedro Scooby negou as acusações feitas por sua ex-esposa

O surfista Pedro Scooby (34) usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as acusações feitas por sua ex-esposa e mãe de três filhos, Luana Piovani(46). Através de seus stories do Instagram, ele negou ter pedido a guarda das crianças, Dom (10), Bem e Liz (7), dizendo que só pediu para que os três passassem o ano de 2023 com ele no Brasil, já que sua estadia no país duraria entre seis a 12 meses.

Pedro aproveitou para dizer que nunca se recusou a pagar nada para seus filhos com Luana, visto que ela acusou ele de não cumprir com suas obrigações financeiras com as crianças. Ele também publicou prints de conversas que ele disse terem sido “expostas pela metade”;

“Diante de tudo que vem acontecendo, de todos os ataques que venho recebendo, achei importante fazer esse post para esclarecer essas questões e não permitir que mais inverdades sejam replicadas sobre mim e minha vida com meus filhos. Sigo querendo resolver de forma legal e amigável”, começou o surfista, em seus stories.

“Pensão: A guarda das crianças sempre foi compartilhada, portanto, nesse formato, sempre existiu um acordo de divisão das despesas das crianças. Agora que voltei a morar temporariamente no Brasil, tenho a intenção de fazer este acordo legalmente. Nunca me recusei a pagar nada com relação aos meus filhos, eu tenho até o dia 8/1 para esse pagamento, porém já adiantei no dia 2/1, 70% em cima do valor estipulado por ela”, explicou.

“Antes de qualquer resposta a mim ou à minha advogada, a Luana foi para a Internet dizer que eu não pagava. Estou tentando contato com a Luana para formalizar tudo o quanto antes, porém, a Luana tem se recusado a atender minhas ligações, e também não parece estar disposta a resolver de forma pacífica com a advogada, o que dificulta o processo. Poderíamos resolver isso de forma civilizada, é o que venho tentando fazer. Segue o print da conversa que ela expôs pela metade”, completou, seguido dos prints.

Pedro Scooby mostra conversa com Luana Piovani - Créditos: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby mostra conversa com Luana Piovani - Créditos: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby mostra conversa com Luana Piovani - Créditos: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby mostra conversa com Luana Piovani - Créditos: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby mostra conversa com Luana Piovani - Créditos: Reprodução / Instagram

E ele continuou, desta vez, sobre os filhos. “Guarda dos filhos: Eu não pedi a guarda das crianças, eu pedi para que eles passassem o ano de 2023 no Brasil, com a possibilidade da mãe estar com eles sempre que quiser, além das crianças também terem tempo de ficar com a irmã que acabou de nascer. Minha mudança para o Brasil não é definitiva, ficarei no país aproximadamente de 6 a 12 meses. Tentei por muitos anos viver em paz com a Luana, mas ela sempre preferiu tratar da vida dos nossos filhos publicamente como uma novela através da internet. Minha intenção é resolver tudo legalmente e poder preservar a privacidade dos meus filhos, vivendo em paz”, escreveu.

“Mãe Solo? Eu sempre exerci as minhas funções como pai, nossa guarda é compartilhada e muitas vezes as crianças acabam ficando até mais tempo comigo, não faz sentido a mãe deles se dizer mãe solo”, disse.

“Paternidade/educação: Luana teve uma criação, eu tive outra, temos personalidades e visões de mundo diferentes. Eu fui salvo pelo esporte, pra mim foi a principal educação que tive, e acredito que através do esporte os meus filhos e qualquer ser humano pode aprender muito sobre a vida em vários aspectos. E isso não invalida a importância dos estudos. Eu também incentivo os meus filhos a buscarem os sonhos deles e isso não quer dizer que eu não me preocupo com a educação que eles precisam ter. Temos só maneiras diferentes de pensar e por isso estamos separados. Eu respeito as escolhas da Luana”, postou Scooby.

“Réveillon/festa: Como já tinha explicado nos stories, recebi uma festa surpresa da minha família quando cheguei em casa do hospital. A UTI infelizmente já havia fechado então não podíamos ficar no hospital com a Aurora. Quando cheguei em casa, recebi uma surpresa da família”. E ele concluiu: "Reforço que espero resolver tudo isso da melhor forma possível, amigável e legalmente”.

Vale ressaltar que Pedro Scooby foi pai recentemente de sua quarta filha, Aurora, a primeira com sua atual mulher, Cintia Dicker. A pequena segue na UTI do hospital após passar por algumas cirurgias.