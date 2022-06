Pedro Scooby ajuda vendedor de biscoito que teve suas mercadorias confiscadas em Saquarema

O surfista Pedro Scooby (33) foi bastante elogiado na web após repercussão de vídeo em que aparece oferecendo ajuda a um vendedor em Saquarema.

No litoral do Rio de Janeiro assistindo às competições da Liga Mundial de Surfe, Rio Pro, o atleta viu o vendedor de biscoito tendo sua mercadoria confiscada por policiais e o chamou para subir ao camarote da competição, onde estava.

O público que estava presente na praia no momento registrou tudo, comemorou o lindo gesto do ex-BBB e compartilhou nas redes sociais.

Na web, os internautas elogiaram a atitude de Scooby. "Por isso eu amo o Scooby", "Nos últimos tempos conseguimos ver sinais de que a bondade prevalece sobre qualquer situação injusta valeu Scooby", "Não consigo entender como alguém consegue atacar e falar mal do meu @PedroScooby O cara é um coração lindo puro e gigante ambulante... sério queria ter um Scooby só pra mim", "Ele tem um coração lindo, imagina quanta coisa boa ele faz e as pessoas nem ficam sabendo", "Deus está em todos os lugares. E usa a gente para mostrar o que precisa ser visto", disseram.

O 'grupinho da Disney', do BBB 22, mostrou que a amizade segue firme após o confinamento e se reencontrou recentemente na festa do rapper carioca Filipe Ret. Douglas Silva (33), Jade Picon (20), Paulo André (23) e Pedro Scooby curtiram noitada juntos no Rio de Janeiro e posaram para fotos.

vendedor tava vendendo biscoito globo hj no camp de saquarema e os guardas da postura chegaram no desrespeito jogando a mercadoria do cr no chão e confiscando td…. dai o scooby, do camarote, chamou o maluco pra subir e com certeza o dia e provabelmente a vida do cr mudou ali… pic.twitter.com/DXKdFg3C3I