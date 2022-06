Douglas Silva, Jade Picon, Paulo André e Pedro Scooby curtem festa de Filipe Ret no Rio

Ex-BBBs Douglas Silva, Jade Picon, Paulo André e Pedro Scooby marcam presença em festa de aniversário do rapper Filipe Ret

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 08h31

O 'grupinho da Disney', do BBB 22, mostrou que a amizade segue firme após o confinamento e se reencontrou na noite de terça-feira, 21!

Douglas Silva (33), Jade Picon (20), Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) curtiram a festa de aniversário do rapper carioca Filipe Ret, que completou mais um ano de vida no último dia 19.

O cantor também aproveitou para comemorar o lançamento de seu álbum, intitulado Lume, disponibilizado no dia 16, que tem participação de Anitta (29) na faixa Tudo Nosso.

Os ex-BBBs compartilharam fotos da noitada no Rio de Janeiro nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, eles posaram sorridentes juntos.

O rapper L7nnon, MC Maneirinho e MC Cabelinho também estiveram no local.

Jade Picon é elogiada pelo diretor de 'Travessia'

Jade Picon, que integra o elenco da nova novela das nove, Travessia, foi elogiada pelo diretor da trama, Mauro Mendonça Filho. "Talento, seriedade e dedicação. Sua receita para conseguir foi infalível", começou escrevendo nos comentários de uma publicação de Jade.

"E tá arrebentando nos ensaios. Feliz de ter você por perto, coração. E caso alguém duvide da sinceridade do vídeo, essa vozinha que aparece no início é minha mesmo e foi na hora H do convite", disse ainda.

Confira os registros dos ex-BBBs na festa de Filipe Ret no Rio: