Pedro Sampaio é alertado por sensitiva após expor sexualidade: 'Cuidado'

Sensitiva acredita que Pedro Sampaio pode estar um pouco 'perdido' após expor sexualidade publicamente

O cantor Pedro Sampaio (25) está vivendo um momento especial em sua vida após assumir publicamente ser bissexual. Apesar da notícia ter sido celebrada por seus fãs, a quem diga que ele precisa ter cuidado com a repercussão de sua intimidade na mídia.

Em entrevista concedida à Contigo, a Sensitiva Jessica falou um pouco sobre o que a espiritualidade fala sobre os rumos da carreira e vida pessoal de Pedro. Segundo a religiosa, o artista está passando por um período delicado: "Ele está precisando estabilizar, ele ainda não está preparado para se abrir".

"Ele passa por um período onde ele está com consciência emocional um pouco confusa, ele não sabe ainda qual o caminho ele quer seguir ou como ele quer resolver suas questões íntimas", iniciou Jéssica.

Durante o bate-papo, a sensitiva mandou um recado especial para o famoso e garantiu que logo surgirão grandes novidades, mas que é necessário agir com cautela diante dos imprevistos.

"Ele tá preparando novos caminhos para ele tanto na história da música, do trabalho que ele faz e realizações profissionais, mas, Pedro, cuida um pouquinho do seu emocional, porque até para você tomar uma certa decisão sobre sua vida afetiva, é necessário ter uma total estabilidade e equilíbrio, e você não está tendo esse equilíbrio", disse.

E completou: "Você abriu um acesso para sua vida pessoal e expor isso na mídia não é um problema, mas cuidado como isso sobressai a sua carreira, porque uma coisa pode pesar muito sobre a outra e você pode ser muito interferido profissionalmente. Então, cuidado, vai devagar".

Leia também: Pedro Sampaio namora com modelo de 22 anos, diz jornal. Saiba quem é!

Sobre o suposto namoro de Pedro com o jogador de vôlei Henrique Meinke, Jéssica alertou o cantor a aproveitar o momento, mas sem se expor muito. "Independente como você quer desenvolver seus relacionamentos, vá com cuidado, vai devagar", declarou.

Pedro sampaio revelou ser bissexual durante seu show no festival Lollapalooza, em São Paulo. Na ocasião, o artista apresentou uma parceria com Lulu Santos em uma versão eletrônica do clássico Tempos Modernos.