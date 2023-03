Exclusivo: Veja primeiras imagens de Pedro Sampaio com suposto namorado

Vídeo mostra Pedro Sampaio ao lado do suposto namorado em clima de descontração nos bastidores de show

Pedro Sampaio (25) foi, recentemente, alvo de rumores sobre um namoro com o modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke, de 22 anos. Após o burburinho vir à tona, o DJ usou suas redes sociais, no último dia 5, para comentar a situação, sem se posicionar sobre o assunto. Nesta quinta-feira, 1, a CARAS Brasil teve acesso a um vídeo que revela o cantor ao lado do suposto namorado em clima de descontração.

O registro aconteceu dentro do camarim de Pedro Sampaio após um show do artista em junho do ano passado. Nas imagens, Meinke surge sentado ao lado do DJ, de casaco marrom, e interage, sorrindo, junto ao artista e os convidados. Na ocasião, o vídeo foi publicado por meio dos stories do Instagram para mostrar um encontro entre Pedro Sampaio, Juliano Flores (18) e Vanessa Lopes (21).

A CARAS Brasil apurou que apesar dos recentes rumores, o modelo sempre surgiu ao lado de Pedro Sampaio em shows e eventos, sendo, inclusive, uma figura frequente nos bastidores de apresentações do artista.

A reportagem procurou a assessoria de Pedro Sampaio, mas até o momento não obteve retorno.

ASSISTA AO VÍDEO:

COMO SURGIU BOATO DE NAMORO DE PEDRO SAMPAIO E HENRIQUE?

Os rumores sobre o namoro de Pedro Sampaio com Henrique Meinke surgiram no mês passado, após uma publicação do jornal Extra. Os dois estariam juntos há cerca de sete meses, mas optaram por manter tudo em discrição.

Ainda segundo o jornal carioca, revelaram o romance apenas para familiares e amigos próximos. Nos bastidores, por exemplo, poucas pessoas sabiam que eles haviam curtido a Farofa da Gkay juntinhos.

Após o caso ganhar repercussão nas redes sociais, Pedro usou seu perfil do Twitter para se pronunciar. Sem se aprofundar nos detalhes, ele refletiu sobre "respeitar o tempo de cada pessoa".

"Onde há clareza não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês", disse ele, e completou: "Agora sim, bom dia! Estou focado preparando meu show pro Lollapalooza".