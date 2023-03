Pedro Sampaio namora com modelo de 22 anos, diz jornal. Saiba quem é!

Pedro Sampaio vive romance com modelo e jogador de vôlei de 22 anos há alguns meses. Saiba mais sobre o affair deles!

O DJ Pedro Sampaio (25) está apaixonado! De acordo com o Jornal Extra, ele está namorando com o modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke (22). Os dois estariam juntos há cerca de sete meses e já fizeram viagens juntos, mas sempre de forma discreta.

A publicação revelou que eles já assumiram o romance para as pessoas mais próximas e a família, mas ainda divulgaram a relação nas redes sociais. Os dois já foram juntos para Fernando de Noronha, para um parque de diversões e até para a Farofa da Gkay.

Henrique Meinke é natural do Mato Grosso e já foi jogador de vôlei da Seleção Brasileira Escolar durante a adolescência. Ele mora no Rio de Janeiro e trabalha como modelo de uma agência.

Recentemente, Pedro Sampaio foi apontado como affair de Pabllo Vittar, mas são apenas amigos e fizeram uma parceria musical juntos. Na época dos rumores, o DJ comentou sobre a sua sexualidade e que não quer se rotular. “A gente está sempre descobrindo, sempre se modificando. Acho que é tão atrasado [cobrar uma definição]: 'sou gay', 'sou bi', 'sou hétero'. Você é você, faz o que você quiser, quando quiser, com quem quiser”, disse ele ao site G1. O artista ainda comentou que se sente atraído por homens e mulheres.

"Teve um período da minha vida que a gente vai entendendo, quando a gente é novo... mas depois percebi que muitas das coisas que a gente fica noiado é muito por conta da sociedade, da cultura que a gente está inserido. Isso só limita, limita demais. Construindo minha carreira, me conhecendo como artista, isso vai dando uma liberdade. É muito maior do que isso. A gente está aqui na Terra para fazer algo muito maior do que apontar o dedo, isso é uma grande bobeira", afirmou.