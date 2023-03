Pedro Sampaio dispara indireta após rumores de romance

Apontado como namorado de um modelo de 22 anos, Pedro Sampaio postou mensagem enigmática na web: 'É importante respeitar o tempo de cada pessoa'

O DJ Pedro Sampaio (25) reagiu após ser alvo de rumores sobre sua vida amorosa. No último sábado, 4, ele protagonizou as manchetes de entretenimento com a revelação do Jornal Extra de que ele está vivendo um namoro com o modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke, de 22 anos. Algumas horas depois, ele compartilhou uma indireta nas redes sociais em um post enigmático.

Sampaio contou que cada um tem o seu tempo e sabe que pode contar com os fãs. “Onde há clareza não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês”, disse ele, e completou: “Agora sim, bom dia! Estou focado preparando meu show pro Lollapalooza”.

onde ha clareza não ha miséria, porem é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa.

Sei que posso contar com vocês ❤️

Agr sim... bom dia! To focado preparando meu show pro lollapalooza! — Pedro Sampaio (@DjPedroSampaio) March 5, 2023

De acordo com o Jornal Extra, Pedro Sampaio e Henrique Meinke estariam juntos há cerca de sete meses e já fizeram viagens juntos, mas sempre de forma discreta. A publicação revelou que eles já assumiram o romance para as pessoas mais próximas e a família, mas ainda divulgaram a relação nas redes sociais. Os dois já foram juntos para Fernando de Noronha, para um parque de diversões e até para a Farofa da Gkay.

Pedro Sampaio fala de sua sexualidade

Recentemente, o DJ Pedro Sampaio contou que já se sentiu atraído por homens e mulheres. “A gente está sempre descobrindo, sempre se modificando. Acho que é tão atrasado [cobrar uma definição]: 'sou gay', 'sou bi', 'sou hétero'. Você é você, faz o que você quiser, quando quiser, com quem quiser”, disse ele ao site G1.

"Teve um período da minha vida que a gente vai entendendo, quando a gente é novo... mas depois percebi que muitas das coisas que a gente fica noiado é muito por conta da sociedade, da cultura que a gente está inserido. Isso só limita, limita demais. Construindo minha carreira, me conhecendo como artista, isso vai dando uma liberdade. É muito maior do que isso. A gente está aqui na Terra para fazer algo muito maior do que apontar o dedo, isso é uma grande bobeira", afirmou.