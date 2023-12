PC Siqueira anunciou término de namoro uma semana antes de morte; entenda

PC Siqueira foi encontrado morto aos 37 anos na última quarta-feira, 27; a ex-namorada do youtuber esteve presente na hora da morte

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Conhecido como PC Siqueira, o youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueirafoi encontrado morto aos 37 anos na última quarta-feira, 27, em São Paulo. Uma semana antes da morte, o youtuber anunciou o término de seu namoro de mais de um ano com Maria Watanabe. De acordo com o site Metrópoles e o Jornal O Globo, a ex-namorada dele estava presente no apartamento em Santo Amaro, na zona sul da capital, na hora da morte. Entenda o que aconteceu.

No dia 20 de dezembro, PC Siqueira compartilhou um vídeo no YouTube para anunciar o fim de seu relacionamento: "Eu estou mais ou menos. Acabei de terminar um relacionamento de mais de um ano e não sei o que fazer. É claro que a vida que segue, bola para frente, mas fica um vazio. Fica uma coisa picada. Eu não sei o que fazer. Tem essa coisa do luto, quando você rompe um relacionamento e você tem que lidar com aquela sensação de morte, parece que a pessoa morreu para você ou parece que você está morto".

"Eu só sei que eu não quero ficar na bad neste término de relacionamento dessa vez. Eu já tive vários. Sou especialista e não sei o que fazer. Geralmente, o que eu fazia era substituir um relacionamento pelo outro, mas isso pode te levar a tomar decisões afobadas e pode colocar uma pessoa esquisita na sua vida, uma pessoa que não era para estar na sua vida. E ela vai estar lá. Então, eu não quero fazer isso", acrescentou o youtuber.

Durante o vídeo, PC Siqueira ainda destacou sua falta de vontade para encarar o cotidiano: "É engraçado quando acontece o rompimento. Essas ilusões passam e eu não estou com vontade de fazer nada, vontade de ver ninguém, nem de nada, vontade de ficar em casa, na cama, assistindo série e dormindo, basicamente".

O influenciador, que já tinha enfrentado a depressão anteriormente, falou sobre viver a luta contra a doença mental de novo e os planos para o fim de ano. "Depressão bateu de novo, estamos mais uma vez na luta contra a depressão. Você que está assistindo esse vídeo, que está recentemente solteiro ou solteira, eu estou com vocês e vocês estão comigo. Tem também que é final do ano, tem Natal e ano-novo. Por mais que eu não comemore, só passo em casa como se fosse um dia normal".

De acordo com informações do portal Metrópoles, Maria Watanabe estava no apartamento com PC Siqueira na hora da morte. Em um depoimento à polícia, ela teria contado que estava com o youtuber no momento em que ele tirou a própria vida e que ele teria misturado remédios controlados com álcool. No momento quando percebeu o que estava acontecendo, a ex- namorada do influenciador teria pedido ajuda para uma vizinha, que chamou a polícia.

A morte de PC Siqueira foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em uma nota oficial. "A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro, zona sul da Capital. No local, o Samu já havia confirmado o óbito. O caso foi registrado pelo 11º DP (Santo Amaro) como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", informaram.