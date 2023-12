Relembre a trajetória de PC Siqueira; youtuber deixou mídia após polêmicas

PC Siqueira foi encontrado morto aos 37 anos nesta quarta-feira, 27, em São Paulo; youtuber viu sua popularidade cair após enfrentar polêmicas

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

O youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, morreu aos 37 anos nesta quarta-feira, 27, em São Paulo. Segundo informações do portal Metrópoles, a Polícia Militar foi acionada e o encontrou morto em seu apartamento em Santo Amaro, na zona sul da capital.

Nascido em Guarulhos, PC Siqueira começou a trabalhar como ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos na adolescência . Ele ficou nacionalmente conhecido por seu trabalho no YouTube, quando criou o canal Maspoxavida em 2010 —em que atingiu mais de 2 milhões de seguidores e 16 milhões de visualizações.

O youtuber opinava sobre os mais diversos temas, e causava polêmicas especialmente ao falar sobre religião. Ateu, ele fazia piadas com símbolos ligados ao cristianismo. Seu sucesso na internet o levou para a televisão, em que ele apresentou programas na MTV, como PC na TV, Nunca Verão e Furo MTV, entre os anos de 2011 e 2013.

Além disso, ele participou do reality O Aprendiz (Band), em 2019, e estrelou filmes de comédia como Internet - O Filme e Os Penetras 2 - Quem dá Mais?. Em 2020, PC Siqueira afirmou aos seguidores que sofria de osteonecrose da cabeça femoral, uma doença degenerativa rara. Em 2021, fez uma cirurgia no quadril.

Ainda em 2020, ele desativou seu canal no YouTube por seis meses após ter sido acusado de pedofilia. Em fevereiro de 2021, a Polícia do Estado de São Paulo, após investigações técnicas da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), não encontrou provas de que PC Siqueira tivesse armazenado, compartilhado, pesquisado materiais de conteúdo de pornografia infantil ou tido contato com menores de idade.

Em meio às investigações, ele chegou a voltar a publicar vídeos periodicamente em seu canal, porém, não teve resposta de engajamento. No ano de 2022, ele anunciou a venda de publicidade em seu perfil do Instagram por R$ 100, e o valor dividiu opiniões.

Sua última publicação no YouTube aconteceu há uma semana. No vídeo, ele falou sobre o término de seu namoro e amor-próprio. Antes, ele falava abertamente sobre problemas ligados à sua saúde mental e chegou a falar que tentou suicídio. Ele contou que enfrentava a depressão e também chegou a ser diagnosticado com transtorno bipolar.

Em 2021, ele usou as redes para comemorar sua "segunda chance de viver" após quase morrer de overdose. Em março deste ano, PC Siqueira foi socorrido em "estado de fragilidade" por bombeiros, segundo boletim de ocorrência divulgado pelo portal Splash, do UOL.

O corpo do youtuber foi encontrado às 17h50 em seu apartamento em Santo Amaro, São Paulo. "A Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (27) em Santo Amaro. No local, o Samu já confirmou o óbito. O caso foi registrado como suicídio consumado. Mais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência", diz a nota repercutida pelo Splash.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE PC SIQUEIRA: