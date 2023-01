Paulo Vilhena ganha declaração de amor da noiva: "Quero viver ao seu lado"

Paulo Vilhena aguarda a chegada do primeiro filho com a noiva

Maria Luiza Silveira, noiva de Paulo Vilhena, publicou uma declaração de amor para o ator nas redes sociais. O casal espera a chegada do primeiro filho.

"Há três anos e quatro meses me ensinando que amor pode ser intenso, sem machucar. Pode ser calmo, sem entediar. Que é possível me entregar e continuar inteira. Dia 13/09/2019 você entrou na minha vida de maneira despretensiosa, e no primeiro momento, eu sabia que estava apaixonada. O que ainda não sabia é que você traria tantas cores, sorrisos, verdades e aprendizados. Que você amaria cada parte minha, mesmo os defeitos, e me faria sentir tão confortável, em mim. Que eu perderia o medo de me entregar e construiria com você uma relação tão sólida, honesta, intensa, madura e gostosa. Que seríamos parceiros de vida, para os extremos de tristeza e alegria mas também para os momentos medianos como idas ao supermercado ou noites de insônia",começou.

A jovem continuou: "Você é meu melhor amigo, meu ídolo, meu parceiro, meu amante, meu penguinzinho, meu amor… Enquanto eu puder, quero viver ao seu lado, tudo de mais lindo que a vida tem! Te amar, te mimar e te cuidar".

Noivado de Paulinho Vilhena e Maria Luiza

Paulo Vilhena pediu a namorada em casamento no final do ano passado. O momento especial aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, enquanto os dois andavam de patins em uma pista de gelo. Em certo momento, o ator fingiu ter caído e se ajoelhou para fazer o pedido: "É sério?", perguntou a jovem.

"Fui para a rua, olhei o sol e ele me disse 'Segue seu coração e pega aquele anel que você comprou naquele lugar simples, lá em Nazaré, e quando a noite cair e a lua chegar, em cima de um piso desconhecido entre se equilibrar e desequilibrar, estenda sua mão em direção a ela e peça para seguirem juntos na trilha do amor'", legendou Paulo em uma publicação sobre o assunto.