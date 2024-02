Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem clima de romance pós-Carnaval: 'Salvos'

Aproveitando os dias de descanso após o Carnaval, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira trocaram carinhos em um momento a sós

A atriz Paolla Oliveira e o companheiro, Diogo Nogueira, estão aproveitando um momento a sós após participarem de uma grande maratona no Carnaval 2024. Apaixonado, o cantor compartilhou alguns registros especiais ao lado da amada e mostrou que já estão descansando da folia.

Em seus stories no Instagram, Diogo surgiu coladinho com a atriz em quatro fotos diferentes. Nas imagens, o casal aparece trocando carinhos e não escondem o quanto são apaixonados um pelo outro.

"Sãos e salvos pós Carnaval", brincou o artista na legenda das fotos. Paolla Oliveira e Diogo Nogueira encararam uma rotina intensa e agitada nos últimos dias. A atriz roubou a cena e mostrou todo seu brilho como rainha de bateria da Grande Rio, com uma fantasia belíssima de onça.

A famosa, inclusive, marcou presença em um trio elétrico do companheiro, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sempre deslumbrante, ela ajudou a agitar os foliões presentes no local e se jogou no samba.

Em suas redes sociais, a artista abriu o álbum de fotos e mostrou diversos registros especiais do momento. A multidão que seguia o trio do sambista não poupou energia e fez questão de aplaudi-la por todo o percurso.

Nos comentários da postagem, diversos fãs da atriz também fizeram questão de elogiá-la. "É muito linda, simpática e elegante!", destacou uma internauta. "Linda e com uma felicidade que transborda Carnaval!", declarou outra. "Que energia esse casalzão!", se derreteu uma terceira.

Paolla Oliveira se emociona ao falar de sua fantasia

A atriz Paolla Oliveira se emocionou ao falar sobre sua participação no Carnaval este ano. Em entrevista ao Fantástico, a Rainha de Bateria da Grande Rio falou sobre sua fantasia de onça na avenida e impactou ao querer chorar ao explicar sua escolha.

Quebrando tabus com seu corpo real e superando as críticas, a artista falou sobre ter se vestida com a roupa arrasadora para sambar. "Um dia, eu deitada, numa espécie de sonho, falei: quero ser uma alegoria. Quero fazer parte dessa escola diferente. Quero me transformar junto com a minha bateria. Isso é uma loucura minha completamente", explicou.

Paolla Oliveira então ficou bastante emocionada ao ser questionada sobre a mensagem que a transformação em onça passa a outras mulheres. "Tenho vontade de chorar. Não tenho conseguido falar, é muito mais do que eu esperava", declarou. Confira!