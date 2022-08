Paolla Oliveira diverte ao mostrar gingado ao lado de Taís Araujo ao som de É o Tchan!

Atriz Paolla Oliveira dança coreografia de clássico do grupo É o Tchan ao lado de Taís Araujo e Carol Portes nos bastidores de 'Cara e Coragem'

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 12h35

A atriz Paolla Oliveira (40), intérprete de Pat na novela das sete Cara e Coragem, compartilhou um momento de descontração nos bastidores de gravações da trama da TV Globo!

Nesta sexta-feira, 12, a namorada de Diogo Nogueira (41) exibiu seu rebolado ao aparecer dançando ao lado das colegas de trabalho Taís Araujo (43) e Carol Portes, que interpretam, respectivamente, Clarice e Dalva, no folhetim de Claudia Souto, mesma autora de Pega Pega (2017).

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a famosa apareceu fazendo a coreografia da música Segure o Tchan, do grupo de axé É o Tchan!.

"Domingo ela não vai, mas na sexta vai sim... Gravar #CaraECoragem pra vocêsss", escreveu Paolla na postagem, brincando com a hashtag "caraokê e coragem".

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios às atrizes. "Zeramos a vida agora! Maravilhosas", disse o perfil oficial do grupo É o Tchan. "Lindasss, divertidas e talentosas! Bom descanso no domingo então", "Que maravilhosas", "KKKKKKKKKK eu amoo essa energia", "A energia boa desse vídeooo haha", destacaram ainda os admiradores.

Paolla Oliveira dança com Taís Araujo e Carol Portes ao som de É o Tchan!:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Diogo Nogueira mostra chamada de vídeo com Paolla Oliveira em show

Apaixonado, o cantor Diogo Nogueira encantou os fãs ao compartilhar um momento fofo com a namorada, Paolla Oliveira, durante um show! O artista apareceu fazendo uma chamada de vídeo com a atriz em cima do palco. O compositor, que surgiu cantando a música Flor de Caña, feita em homenagem a Paolla, aproveitou para se declarar para a amada: "Ela é a mais bonita, dona do meu lalaiá, não importa onde ela esteja! @paollaoliveirareal", babou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!