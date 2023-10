Paola Carosella abre o jogo sobre colegas do Masterchef e adolescência da filha: 'Gigante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paola Carosella contou como concilia carreira com maternidade

Paola Carosella (50), que marcou sua carreira como jurada do Masterchef, equilibra a vida profissional com a maternidade. Mãe de Fracesca (12), a empresária estreou a segunda temporada de seu programa Alma de Cozinheira, do GNT, no último mês. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou como concilia as funções, abriu o jogo sobre seu contato com colegas do Masterchef e entregou as expectativas para a adolescência da filha: "Gigante".

"O que mais quero é um relacionamento saudável, onde exista espaço para conversa, troca, diálogo, construção e empatia. E me dedico para construir isso, ciente do meu espaço de adulta. Almejar isso já é uma expectativa gigante", declarou Paola Carosella , que é mãe de Francesca, de 12 anos. Apesar de ser discreta com a exposição da filha na web, a cozinheira já compartilhou alguns registros da herdeira que encantaram os internautas.

Com a carreira como grande parte de sua vida, Paola Carosella falou sobre a filha se inspirar em seu trabalho na cozinha: "A gente inspira os nossos filhos mais quando não queremos do que quando fazemos esforço. Eu cozinho em casa, amo comer, e curto e me divirto cozinhando, ela sabe isso, vê isso, e aprende isso".

Para conciliar a profissão, a maternidade e sua individualidade, a empresária explicou que conta com uma rede de apoio e refletiu sobre o equilíbrio das funções. "Não faço nada sozinha, honro e celebro todo dia a equipe que fui construindo aos poucos. E sou muito ciente do meu privilégio e, todo dia, coloco o pé no chão para entender que a sorte que eu tenho é uma em um milhão", contou ela. Além do trabalho como apresentadora do programa Alma de Cozinheira, Paola Carosella encara o ramo empresarial como sócia do restaurante Arturito, em São Paulo, e da rede especializada em empanadas, La Guapa.

"A vida para a mulher que trabalha, que é mãe e que quer viver sua individualidade, desejos e vontades além disso, é surreal de difícil, senão impossível. Sou muito, muito ciente do meu privilégio e tento espalhá-lo um pouco para as mulheres à minha volta. Vejo cada vez mais mulheres livres, mas ainda falta uma eternidade", acrescentou Paola Carosella, que busca deixar a liberdade como legado para a filha. "Que se sinta livre. De verdade, livre", declarou.

Apesar de ter deixado o Masterchef em janeiro de 2021, onde trabalhou como jurada por sete anos, Paola Carosella revelou que nutre muito amor pelos parceiros de programa, como Érick Jacquin (58) e Henrique Fogaça (49). Com a correria da vida familiar e profissional na rotina de todos os jurados originais da atração, que estreou em 2014, a cozinheira entregou que o contato com os colegas fica complicado.

"Amo eles, muito, e sei que se nos encontrássemos seria como se nem um segundo tivesse nos separado. Mas não tenho encontrado eles, agenda de gravação e de maternidade, empresa e restaurante - todos somos, empresários, mães e pais, além da TV. Fica praticamente impossível", compartilhou Paola Carosella sobre o contato com os parceiros de Masterchef.