MasterChef: Relembre os motivos para Henrique Fogaça e Paola Carosella deixarem o reality

De cara nova, o MasterChef vai retornar para as telinhas brasileiras na próxima terça-feira, 2. Com a saída de Henrique Fogaça (49) do reality, quem assume o novo lugar como jurado é o chef Rodrigo Oliveira. Essa, porém, não foi a primeira vez que o programa trocou de jurados. Em 2021, Paola Carosella (50) também deixou o reality e foi substitída por Helena Rizzo (45). Os dois ex-jurados do MasterChef, que fizeram parte do trio original ao lado de Erick Jacquin (58), já falaram abertamente sobre os motivos para deixarem o programa.

Henrique Fogaça anunciou que deixaria o MasterChef no seu Instagram em fevereiro deste ano, declarando que o motivo para a saída seriam questões pessoais. "Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. Aos fãs que me acompanham na atração desde 2014, agradeço todo carinho e respeito o que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve", compartilhou o chef, que estava no programa desde 2014.

Assim como o colega, Paola Carosella também era uma das juradas originais do MasterChef, mas foi a primeira a sair do reality, em 2021. Em entrevista à Veja São Paulo, ela citou os motivos que influenciaram a decisão: "Três coisas me fizeram tomar a decisão. A primeira, entendia que os restaurantes iam me necessitar muito. Era fazer o MasterChef ou continuar remando para tocar e manter o Arturito. O La Guapa é diferente porque a locomotora é o Benny [Goldenberg]".

