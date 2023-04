Paola Carosella surpreende fãs ao compartilhar rotina na academia

A chef de cozinha Paola Carosella compartilhou em suas redes sociais um pouco de seu treino na academia

Nesta terça-feira, 4, Paola Carosella compartilhou em seu Instagram um vídeo mostrando seu treino na academia.

A chef de cozinha surgiu caminhando na esteira, malhando os braços com um elástico e levantando peso com a ajuda de uma personal trainer.

A então jurada do reality-show Masterchef surgiu estilosa com um conjunto branco e vermelho composto por cropped e shorts.

Na legenda do post, Paola comentou um pouco sobre sua jornada para a vida fitness: “Até eu me surpreendo vendo as imagens. Eu não era assim. Eu não tinha força, era fraca, cheia de dores e odiava malhar. Hoje eu sou essa do vídeo, tenho força, não tenho mais dores, não fiz as duas cirurgias que dois ortopedistas me recomendaram (joelho e ombro), estou inteira e não deixo meu treino por nada!”.

Os seguidores da atual jurada do programa “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” adoram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Perfeita, sim! Você é de verdade”.

Musa fitness!

Quem também compartilhou seu treino e surpreendeu os seguidores nas suas redes sociais foi Solange Frazão.

A musa fitness surgiu exibindo seu físico sarada e surpreendeu com a força nos seus braços durante o exercício.