Sarada, Solange Frazão exibe braços fortes na academia: ''Maravilhosa''

Aos 60 anos, Solange Frazão exibe corpo mega torneado em vídeo pegando pesado na academia; veja

A musa fitness Solange Frazão (60) impressionou os internautas ao compartilhar um vídeo treinando na academia. Nesta terça-feira, 04, a artista apareceu cheia de energia fazendo musculação e chocou com seu físico sarado.

Dona de curvas torneadas, a famosa chamou a atenção ao exibir seus braços fortes durante exercícios para membros superiores. Cheia de estilo, ela surgiu treinando com um look de ginástica.

"Comece de onde você está… Use o que você tem no momento… Faça tudo o que você pode pra hoje… MAS MOVA-SE! O mínimo sempre será melhor que nada. Bom dia por aí", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a musa fitness. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "É inspiração para muitas mulheres", mostraram outros admiração por ela.

Ainda nos últimos dias, Solange impressionou ao exibir sua barriga de perto em fotos de biquíni. Vestindo um modelo nada discreto, ela esbanjou boa forma na roupa de banho.

Veja o vídeo de Solange Frazão treinando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão impressiona ao abrir porta de sua mansão e mostrar detalhes

A musa fitness Solange Frazão impressionou os seguidores ao abrir a porta gigantesca de sua mansão para mostrar como ficou sua casa dos sonhos após uma grande reforma. Tempos atrás, ela compartilhou um vídeo do antes e depois e chocou com a mudança.

No início do registro, a influenciadora apareceu em frente a um portão de obra enquanto ainda a residência estava sendo construída e ao longo do vídeo mostrou como seu lar foi todo montado conforme seu gosto.

Solange Frazão então contou que a mansão foi um milagre em sua vida. "Testemunho: Foi amor à primeira vista. E quando é AMOR enxergamos além do que vemos. Eu já sabia que um dia ela seria minha… Em contra partida estava com dificuldades em vender a outra casa, e só assim poderia realizar meu sonho", falou o que aconteceu. Veja o vídeo da casa aqui.