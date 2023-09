Paola Carosella encara nova fase na TV com reflexão sobre beleza aos 50 anos: 'Melhor versão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paola Carosella comentou as mudanças que vieram com Alma de Cozinheira

Paola Carosella (50), que construiu uma trajetória recheada de temperos dentro e fora das cozinhas, estreou a segunda temporada de seu programa Alma de Cozinheira, do GNT, neste mês. Em entrevista à CARAS Brasil, a cozinheira falou sobre a nova fase na TV, entregou reflexão sobre beleza aos 50 anos e comentou as mudanças que vieram com o programa: "Melhor versão".

"No início, foi um desafio assumir um papel diferente do que o público está acostumado. Com responsabilidade, tentei identificar esse medo, transmutá-lo e traduzi-lo em ação e palavras para entender onde precisava agir e olhar com mais atenção e cuidado. Agora, posso dizer que é um enorme privilégio ter essa oportunidade e tenho me sentido feliz. É como juntar amigos para um jantar", compartilhou Paola Carosella sobre o programa Alma de Cozinheira.

Com novos episódios recheados de leveza, a cozinheira recordou um momento marcante na primeira temporada: "O episódio com a jornalista Sônia Bridi e o Padre Júlio Lancelotti, na primeira temporada, me marcou bastante. São duas personalidades que tenho muita admiração. Falamos sobre temas muito importantes, como fome, faltas e carência".

"Já na segunda temporada, acho que o programa foi ficando mais leve. Eu fui ficando mais leve, estava mais à vontade e, então, ela ficou mais divertida. É difícil escolher uma dupla, mas agora acho que sinto um certo orgulho de ter conseguido entrevistar o Zico, falar de futebol, que é um assunto que definitivamente não entendo nada", acrescentou Paola Carosella.

Na nova fase, a empresária contou que está atravessando um momento de descobertas: "Finalmente pude me entregar ao entretenimento com confiança e sem me julgar. Minha alma vai ser sempre de cozinheira, mas tenho me aventurado nesse meio, além do empreendedorismo".

Para além das mudanças no programa, Paola Carosella também refletiu sobre como escolheu lidar com a beleza aos 50 anos: "Estou aprendendo. Entendo que devo estar bem alerta e saber diferenciar o que realmente eu desejo e quero para mim, ao que me é imposto pelo mundo e as provocações sociais. Se, por um lado, vivemos um momento relativamente libertador para nós, mulheres, por outro, nos vemos ainda presas a cultura da beleza e o não envelhecer. Vejo mulheres cheias de talento fazendo malabarismo para tentarem se manter jovens. Acho isso uma prisão. Não quero isso para mim".

"A minha melhor versão de mim mesma vem de fazer o que gosto, com as pessoas que escolho, estar bem com minha filha, namorar, dormir bem, me alimentar bem, fazer terapia e me exercitar. Se consigo, pelo menos uma boa parte do tempo, ter essas coisas em equilíbrio, então estou bem, bonita e desejável - pelo menos para mim, que é o que realmente importa", completou a cozinheira .

Para o futuro, ela garantiu que não almeja alcançar outros milhares de sonhos, e sim aproveitar para desacelerar: "Agora, o que eu posso esperar é tentar desacelerar um pouco, ler mais, ter mais foco, fazer menos e melhor. Já fiz muita coisa".