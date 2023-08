Pais de Larissa Manoela colocam outra propriedade da filha à venda

Após polêmica venda de mansão em Orlando, os pais de Larissa Manoela decidem vender outra propriedade da atriz; confira os detalhes!

A polêmica briga entre a atriz Larissa Manoela e seus pais, Silvana e Gilberto, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, 15. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o casal colocou outra propriedade da filha à venda após grande polêmica da venda de uma mansão da atriz em Orlando, nos Estados Unidos

Segundo o jornal Folha de São Paulo, os pais de Larissa colocaram sua casa do condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro, à venda. A denúncia afirma que a propriedade está à venda há três meses e que o casal está pedindo R$ 10 milhões à vista pela mansão.

A propriedade foi comprada em 2022, logo após a venda da casa na Flórida, e custou cerca de R$ 9 milhões para a família. A reportagem afirma que no início, Larissa possuía um percentual da casa, já que o imóvel foi registrado a empresa Trelissa, da qual ela era sócia com os pais.

Porém, recentemente a sociedade foi desfeita e Larissa renunciou a seu patrimônio de R$ 18 milhões e sua porcentagem nos negócios da empresa. Assim, a atriz perdeu os direitos que lhe pertenciam sob o imóvel e a venda da propriedade se tornou legal para Silvana e Gilberto.

A Folha afirmou que Larissa se surpreendeu, já que ela novamente não havia sido informada sobre a venda da casa no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a venda da casa na Flórida sem o consentimento da atriz foi um dos principais motivos de sua briga com os pais.

A assessoria jurídica da atriz emitiu uma nota ao jornal e esclareceu detalhes da venda. "O novo episódio trazido a público, da colocação da casa do condomínio do Novo Leblon à venda pelos pais da Larissa Manoela, integra mais um capítulo do que temos afirmado: eles, arbitrariamente, tomam as decisões de venda e compra de imóveis sem consultá-la", disse o comunicado.