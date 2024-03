Pai de Vanessa Lopes homenageia a filha no Dia das Mulheres: "Corajosa"

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, aproveita o Dia Internacional das Mulheres para homenagear a filha em suas redes sociais; confira!

Alisson Ramalho, pai da influenciadora digital Vanessa Lopes, usou suas redes sociais para fazer uma homenagem especial para sua filha. Nesta sexta-feira, 8, ele aproveitou o Dia Internacional das Mulheres para fazer uma declaração para sua herdeira, que recentemente desistiu de sua participação no BBB 24.

Em seu perfil oficial do Instagram, Alisson compartilhou uma série de fotos de Vanessa, incluindo alguns cliques ao seu lado. Na legenda da publicação, ele fez questão de enaltecer a ex-BBB por sua força e coragem.

"Hora de homenagear essa corajosa jovem mulher, você é Luz Filha. Impossível descrever o tamanho da sua força e resistência. Ainda que a vida lhe cause dor, não abandone o seu sorriso, pois ele é a marca da superação, bem como lembre -se: o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, seu propósito é imensurável Feliz dia das Mulheres, Te Amo!", escreveu ele.

Mais cedo, o empresário ainda homenageou sua esposa, Liziane Lopes, de quem ele fez questão de surpreender com um buquê de flores. "Vida, saiba que você é inspiração para muitas mulheres através da sua disposição, energia, autocuidado, motivação, dedicação à família, autenticidade e diversas outras qualidades. Vivendo tantos anos ao seu lado, posso verdadeiramente afirmar que você é uma mulher diferenciada e incrível!", escreveu Alisson para sua amada.

Confira as publicações:

Vanessa Lopes abre o jogo sobre sua saúde após deixar o BBB 24

No último dia 2, Vanessa Lopes reapareceu na TV para participar do programa Altas Horas, da Globo. Afastada da internet e da televisão desde sua desistência do BBB 24, a influenciadora digital abriu o jogo sobre sua saúde mental, que lhe levou a sair do reality show.

A estrela contou que está em tratamento psiquiátrico, mas sabe que é um processo até ficar melhor ainda. "Eu estou bem. Estou em tratamento, mas ainda estou assustada. A gente admitir que esta doente é assustado, mas faz parte do processo. É assustador para quem tem e para quem fala sobre. É um processo. Estou em tratamento. Estou bem, mas quero ficar maior ainda", disse ela.

Antes disso, Vanessa deu uma entrevista ao Fantástico e revelou o seu diagnóstico psiquiátrico após sair do BBB."Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade", explicou a criadora de conteúdo.