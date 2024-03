Vanessa Lopes abre o jogo sobre sua saúde após deixar o BBB 24: ‘Tratamento’

Depois de apertar o botão da desistência do BBB 24, Vanessa Lopes reaparece na TV no programa Altas Horas e fala de sua saúde mental

A influenciadora digital Vanessa Lopes reapareceu na TV na noite deste sábado, 2, durante o programa Altas Horas, da Globo. Ela está longe da internet e da televisão desde que apertou o botão da desistência do BBB 24 há algumas semanas. Agora, ela abriu o jogo sobre a sua saúde mental.

A estrela contou que está em tratamento psiquiátrico, mas sabe que é um processo até ficar melhor ainda. "Eu estou bem. Estou em tratamento., mas ainda estou assustada. A gente admitir que esta doente é assustado, mas faz parte do processo. é assustador para quem tem e para quem fala sobre. é um processo. Estou em tratamento. Estou bem, mas quero ficar maior ainda", disse ela.

Vanessa Lopes: "A gente admitir que a gente tá doente é um pouco assustador. Mas faz parte do processo, faz parte do tratamento" #AltasHoraspic.twitter.com/H50EJ3Hjwo — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 3, 2024

Em fevereiro, a equipe médica de Vanessa Lopes divulgou um boletim sobre o estado de saúde dela e a liberação para retomar suas atividades. “Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que houver evolução no quadro", diz o comunicado médico sobre Vanessa.

A primeira aparição dela na TV depois do BBB 24 foi no Fantástico há poucas semanas.

Vanessa Lopes surge feliz em momento com a família

No último dia 11, Vanessa Lopes apareceu curtindo a companhia de sua família enquanto está em tratamento psiquiátrico após sua desistência do BBB 24. A mãe da influenciadora, Liziane Lopes Ramalho, usou suas redes sociais para mostrar imagens de um encontro familiar em sua mansão, no qual ficaram cantando durante a noite. Em um momento do vídeo, ela mostrou quando Vanessa estava sorridente enquanto curtia a música.

