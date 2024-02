Como está Vanessa Lopes? Boletim médico atualiza quadro de saúde da ex-BBB

A ex-BBB Vanessa Lopes permanece em tratamento médico psiquiátrico, mas pode retornar gradualmente as atividades sociais, diz o novo boletim médico

Alisson Ramalho usou as redes sociais nesta segunda-feira, 5, para atualizar o quadro de saúde da filha, Vanessa Lopes. A influenciadora digital está em tratamento psiquiátrico desde que apertou o botão e desistiu de continuar no BBB 24, da TV Globo.

Segundo o boletim médico, a famosa permanece em tratamento médico psiquiátrico com avaliação diária e acompanhamento 24h por dias. Além disso, a ex-BBB apresentou excelente evolução, por isso, poderá retornar gradualmente as atividades sociais.

"Paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que houver evolução no quadro", diz o boletim médico postado nos Stories do Instagram.

Novo boletim médico de Vanessa Lopes - Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes vai aparecer em outro reality show

A influenciadora digital Vanessa Lopes voltará a ser vista em um reality show em breve. De acordo com a coluna Sala de TV, do Terra, ela gravou uma participação especial no programa Túnel do Amor, comandado por Ana Clara, no Multishow.

A gravação aconteceu antes dela entrar no BBB 24 e apertar o botão da desistência poucos dias após o início do jogo. A participação dela no Túnel do Amor durou apenas 24 horas e vai ao ar na terceira temporada da atração, prevista para ser exibida em abril de 2024. Vale lembrar que o programa Túnel do Amor é uma competição de duplas para encontrarem o par perfeito com a ajuda dos amigos.