Após o BBB 24, Vanessa Lopes vai aparecer em outro reality show

Você sabia? Vanessa Lopes gravou outro reality show do Grupo Globo antes de ser confinada no BBB 24

A influenciadora digital Vanessa Lopes voltará a ser vista em um reality show em breve. De acordo com a coluna Sala de TV, do Terra, ela gravou uma participação especial no programa Túnel do Amor, comandado por Ana Clara, no Multishow.

A gravação aconteceu antes dela entrar no BBB 24 e apertar o botão da desistência poucos dias após o início do jogo. A participação dela no Túnel do Amor durou apenas 24 horas e vai ao ar na terceira temporada da atração, prevista para ser exibida em abril de 2024.

Vale lembrar que o programa Túnel do Amor é uma competição de duplas para encontrarem o par perfeito com a ajuda dos amigos.

Por onde anda Vanessa Lopes?

Depois que apertou o botão da desistência no BBB 24, Vanessa Lopes decidiu ficar reclusa. Ela ainda não voltou às redes sociais e está sob os cuidados de uma equipe de médicos e de sua família. De acordo com um boletim médico, ela faz tratamento psiquiátrico e está evoluindo bem.

Atualmente, ela está no litoral de São Paulo com sua família para ficar perto da natureza e relaxar. Inclusive, o pai dela, Alisson Ramalho, falou sobre a viagem nas redes sociais. "Neste momento, a gente continua seguindo 100% de todas as recomendações médicas. As recomendações foram de trazê-la para um lugar que tenha natureza, praia, coisas que ela gosta, que ela tenha contato com a natureza", disse ele no vídeo postado nos Stories do Instagram.

Em seguida, Alisson ressaltou que Vanessa, que está longe das redes sociais, segue fazendo suas consultas médicas, e agradeceu as mensagens de carinho dos fãs. "Cuidar da saúde e mental dela. Ela está fazendo as consultas dela. Seguindo todas as recomendações dos médicos. Obrigado a todos vocês. Vai dar tudo certo", completou.

