Pai de Neymar Jr surge com a namorada. Saiba quem é!

Pai de Neymar Jr, o empresário Neymar curtiu noitada com a namorada. Veja as fotos dos dois juntos

O empresário Neymar Pai, que é pai do jogador de futebol Neymar Jr, está apaixonado! Nesta semana, ele fez uma rara aparição com sua namorada, Mariane Bernardi, em um evento público.

Os dois foram prestigiar o On Board Festival na noite de quinta-feira, 28, e esbanjaram sorrisos. Eles vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, este é o primeiro relacionamento que Neymar Pai assumiu depois de se separar da ex-mulher, Nadine Gonçalves, em 2016. Neymar Pai e Mariane estão juntos desde 2021, mas só assumiram oficialmente em 2023.

Mariane é mãe de Andrei Bernardi, que é amigo de Neymar.

Neymar Jr já revelou como é sua relação com o pai

Recentemente, Neymar Jr falou sobre a sua relação com o pai, Neymar Pai, ao longo dos anos. "Acho que [a relação com] meu pai sempre foi muito misturada. Antigamente, a gente tinha mais uma relação entre pai e filho. Hoje, acho que se distanciou um pouco mais. A gente conversa ainda, óbvio. Mas é mais profissional. Meu pai me ensinou praticamente tudo. Sempre cuidou de mim, 24 horas. Chega um momento que você não quer mais tanto aquilo, você acaba perdendo o pai", contou Neymar Jr. no documentário Neymar - O Caos Perfeito, lançado em 2022.

"A nossa amizade é muito forte. A gente criou um laço muito grande desde que eu era pequeno e acho que é por isso que nos damos muito bem. Por isso, também, eu confio nele 100% e deixo ele tomar conta da minha carreira fora dos gramados. Isso me ajudou a focar no futebol e a não me preocupar muito com marketing e essas coisas", acrescentou o jogador de futebol sobre a relação com o pai.