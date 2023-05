Pai de Luanne Jardim faz acusação grave sobre a morte da filha: "Não foi"

Pai de Luanne Jardim faz acusação grave e pede que Polícia siga investigando o caso; entenda a história

O pai da influenciadora Luanne Jardim, que foi assassinada durante um assalto no último domingo, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Na noite desta segunda-feira (22), Atanael Jardim levantou a suspeita de que o crime foi premeditado.

"Não foi um mero furto. Isso foi um homicídio, porque ninguém dentro de um carro, vai roubar um outro carro e atira em outro carro, de dentro do carro, com o vidro fechado, eu nunca vi isso acontecer. Com certeza foi homicídio, não tem outra coisa", disse ele em depoimento exibido pelo jornalista Luiz Bacci nas redes sociais.

Na declaração, ele dá novos detalhes sobre o caso que podem ajudar nas investigações . "Pelo que o esposo dela me falou, o carro veio para esquerda, foi fechando eles, abordando eles, e imediatamente atirou sem abrir o vidro, com o vidro fechado, uma coisa que eu não entendo. Como um cara que vai assaltar outro carro, ele não vai abrir o vidro? Até pra fazer o próprio disparo", pontuou.

Atanael Jardim pediu que a Polícia não tome conclusões precipitadas e investigue o caso com o cuidado necessário. Ele disse que confia que a verdade vai aparecer.

Ontem, o namorado de Luanne Jardim, o empresário João Farche se pronunciou nas redes sociais na tarde sobre o assassinato brutal da influenciadora. "Eu não tenho muito jeito com isso. Quero agradecer todo mundo que tá mandando mensagem, muita gente que gosta da nossa família e ama a gente", disse ele aos prantos.

Na conversa com os fãs, o rapaz também contou que o filho do casal foi atingido pelos estilhaços. "O Miguelzinho machucou o rosto, os estilhaços atingiram, ele estava no banco de trás. É isso. Assim que eu tiver alguma informação eu falo aqui. Obrigado a todo mundo. Nossa família é muito querida, de verdade", disse ele.

INFLUENCIADORA FOI BRUTALMENTE ASSASSINADA

Luanne Jardim ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar sua luta para conseguir perder peso. Ao todo, ela secou mais de 40 kg em dois anos - foi a história de superação que chamou a atenção de milhares de fãs.

As informações foram publicadas em primeira mão pelo colunista Gabriel Perline, do iG. Segundo o jornalista, ela foi atingida por um tiro no ombro e a bala chegou ao coração. A influenciadora chegou a ser levada a um hospital no Méier, mas não sobreviveu.