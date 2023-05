Namorado de influenciadora assassinada aparece e fãs pedem investigação: "Morte estranha"

Namorado de influenciadora assassinada em assalto reaparece; Luanne Bandeira era sucesso nas redes sociais

Então namorado de Luanne Jardim, o empresário João Farche se pronunciou nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 22, sobre o assassinato brutal da influenciadora. Ela foi vítima de um assalto a mão armada no Rio de Janeiro.

"Eu não tenho muito jeito com isso. Quero agradecer todo mundo que tá mandando mensagem, muita gente que gosta da nossa família e ama a gente", disse ele aos prantos.

Na conversa com os fãs, o rapaz também contou que o filho do casal foi atingido pelos estilhaços. "O Miguelzinho machucou o rosto, os estilhaços atingiram, ele estava no banco de trás. É isso. Assim que eu tiver alguma informação eu falo aqui. Obrigado a todo mundo. Nossa família é muito querida, de verdade", disse ele.

João Farche então justificou o uso das redes sociais da mulher. "Eu consegui acesso ao Instagram dela, o pai e a mãe dela também tem o acesso. Eu vou postar aqui a nossa última foto em família. É isso", disse ele muito emocionado.

Ao publicar a última foto da família, ele sofreu muitos ataques dos fãs da influenciadora que querem que o caso seja investigado . "Será que só eu achei a morte dela estranha?", questionou um. "A polícia precisa investigar bem, tá estranho viu?", comentou outro. "Vídeo esquisito do marido, cada um reage de um jeito. mas que o video é esquisito... é sim", escreveu outro.

Luanne Jardim ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar sua luta para conseguir perder peso. Ao todo, ela secou mais de 40 kg em dois anos - foi a história de superação que chamou a atenção de milhares de fãs.

As informações foram publicadas em primeira mão pelo colunista Gabriel Perline, do iG. Segundo o jornalista, ela foi atingida por um tiro no ombro e a bala chegou ao coração. A influenciadora chegou a ser levada a um hospital no Méier, mas não sobreviveu.

Veja abaixo:

