Tragédia! Ex-namorada de Lucas Souza é morta em crime bárbaro no RJ

Ex-namorada de Lucas Souza, influenciadora Luanna Jardim morre; ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Morreu neste final de semana a modelo Luanne Jardim, ex-namorada do militar Lucas Souza, que foi casado com a funkeira Jojo Todynho. Ela foi assassinada durante uma tentativa de assalto.

Segundo as primeiras informações, a jovem estava ao lado do namorado quando tudo aconteceu. Ela foi atingida por um tiro e não resistiu aos ferimentos. A jovem teria sido levada ao hospital, mas mesmo vaio à óbito.

Luanne Jardim ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar sua luta para conseguir perder peso. Ao todo, ela secou mais de 40 kg em dois anos - foi a história de superação que chamou a atenção de milhares de fãs.

As informações foram publicadas em primeira mão pelo colunista Gabriel Perline, do iG. Segundo o jornalista, ela foi atingida por um tiro no ombro e a bala chegou ao coração. A influenciadora chegou a ser levada a um hospital no Méier, mas não sobreviveu.

Seguidores seguem perplexos com o crime e deixaram muitas mensagens de condolências. "Gente, é mentira, né?", questionou um."Tanta luta pra ter esse fim trágico", disparou outro. "Ah, meu coração se quebrou agora, você inspirava muito gente, e sou uma delas. Descanse em paz, Luanne". Confira:

