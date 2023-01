Pai da cantora gospel Bruna Karla pede emprego como pedreiro: "Estou precisando"

Antonio, pai da cantora gospel Bruna Karla, revela momento difícil e pede ajuda nas redes sociais

Pai da cantora gospel Bruna Karla, o pedreiro Antonio Simplício desabafou nas redes sociais neste final de semana e fez um pedido de ajuda aos fãs. Ele quer trabalhar porque está em dificuldades.

"Quem estiver precisando de pedreiro, pode ser em Campo Grande e bairros próximos de Morada de Cosmos, onde eu moro, pode entrar em contato. No momento estou precisando e estou a disposição", disse ele.

Essa não é a primeira vez que a família da cantora gospel causa nas redes sociais. No ano passado, a madrasta da cantora, Manuela Sousa, também denunciou que os dois viviam em dificuldade.

“É muito fácil ser boazinha só quando acha que o cinto aperta. Quero ver falar a verdade. Muita bandidagem nesse meio gospel, nojo dessa hipocrisia”, dizia um dos desabafos.

Na época, ela revelou que Bruna Karla pagava uma "esmola" para o pai. “Ela dá uma esmola mensal por mês, acha que faz tudo, mas nunca se importou com a saúde do pai dela. Faz três anos que eu moro com ele e sei bem o que estou falando. É falsa e mentirosa. Já aguentei muita coisa calada, agora não me calo mais”.

Tragédia na Inglaterra

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta após ser atacada por oito cães que ela levava para um passeio. Identificada como Natasha Johnston, ela não resistiu aos ferimentos.

Tudo aconteceu quando ela passeava com os animais em Caterham, na Inglaterra, no início deste mês. O caso foi investigado pela Polícia local que concluiu que ninguém será processado pelo caso.