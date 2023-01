Tragédia! Mulher é morta após ser atacada por cachorros que ela levou para passear

Mulher é morta ainda no local após cães atacarem; os oito animais estão sob custódia policial

Uma mulher de 28 anos foi encontrada morta após ser atacada por oito cães que ela levava para um passeio. Identificada como Natasha Johnston, ela não resistiu aos ferimentos.

Tudo aconteceu quando ela passeava com os animais em Caterham, na Inglaterra, no início deste mês. O caso foi investigado pela Polícia local que concluiu que ninguém será processado pelo caso.

Os oito cães foram apreendidos pela polícia no local e continuam sob custódia policial. As informações são do 'Daily Mirror', que informou que não havia qualquer irregularidade: eles não eram de raças proibidas, por exemplo.

O ataque teria acontecido por volta das 14h45 do dia 12 de janeiro em um local calmo e tranquilo, onde muitos moradores costumam levar seus cães para passear. Segundo quem estava no local, um dos cães mordeu outro passeador antes de atacar a jovem.

Natasha Johnstonfoi declarada morta ainda no local. A detetive responsável pelo caso, Josephine Horner, lamentou o ocorrido. “Este é um incidente trágico no qual uma jovem perdeu a vida", disse ela.