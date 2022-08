Orlando Morais é internado em Brasília e fala sobre estado de saúde

Marido de Gloria Pires, cantor Orlando Morais surge em hospital de Brasília e conta que foi internado para fazer exames

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 13h18

O cantor Orlando Morais (60) surgiu em hospital na manhã desta quarta-feira, 18, internado em Brasília e usou as redes sociais para falar sobre seu estado de saúde.

Nos Stories de seu Instagram, o marido de Gloria Pires (58) publicou vídeos em que aparece em uma maca em um hospital em Brasília e explicou que foi internado para fazer exames.

"Descendo a rampa da alegria com Pamela, Ivonete e Wanderléa. Wanderléa é cantora, hein", brincou, citando as profissionais de saúde que o acompanhavam. "Fiz exames e está tudo maravilhoso, não tenho nada. Zero quilômetro, pronto para outra", disse o pai Antonia, Ana e Bento.

"Aqui é quase minha casa, confio em todo mundo aqui. Fiz uma punção na tireoide. Graças a Deus, deu tudo certo. E uma colonoscopia. Mais uma vez sucesso absoluto. To com essa equipe maravilhosa aqui", falou ainda. Recentemente, Orlando surgiu ao lado de Gloria, com a família toda reunida.

Orlando Morais é internado em Brasília para exames:

Antonia Morais emociona ao surgir cantando com o pai, Orlando Morais

Na segunda-feira, 15, Antonia Morais (30) encantou a web ao publicar um vídeo cantando uma de suas músicas ao lado do pai, Orlando Morais. No clipe publicado pela cantora, ela e o pai cantam alguns versos de Poderoso Chefão, uma das canções da artista que está presente em seu mais novo álbum, Ímpar 60, em homenagem ao pai.

