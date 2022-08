Antonia Morais emociona a web ao surgir cantando ao lado do pai, Orlando Morais

Antonia Morais encantou seus seguidores ao publicar um vídeo cantando ao lado do pai, Orlando Morais

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 18h46

Nesta segunda-feira, 15, Antonia Morais (30) derreteu a que após publicar um vídeo cantando uma de suas músicas ao lado do pai, Orlando Morais (60).

No clipe publicado pela cantora, ela e o pai cantam alguns versos de Poderoso Chefão, uma das canções da artista que está presente em seu mais novo álbum, Ímpar 60. Ao fim do vídeo, ela ainda aproveita para chamar os fãs para um show especial que fará em São Paulo, justamente ao lado do pai, no próximo dia 24.

O pai babão não aguentou ao ver o post da menina e logo escreveu nos comentários: "Vai ser lindo demais!".

O post emocionou os seguidores da artista que rapidamente passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "Que fofos!", falou outro. "Muita sintonia, muito amor!", escreveu um terceiro.

Este vídeo publicado por Antonia, entretanto, não foi o primeiro onde ela aparece cantando com Orlando. No final de semana ela e o pai fizeram uma participação especial no mesão do Criança Esperança e também emocionaram ao cantarem juntos.

Confira o vídeo de Antonia Morais emocionando os seguidores ao cantar com o pai, orlando Morais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✞✞TONY MO✞✞ (@antoniamorais)

Ana Morais vive momento divertido com as irmãs

Recentemente, Ana Morais publicou um vídeo onde aparece cantando, dançando e se divertindo muito ao lado das irmãs, Antonia e Cleo.

"Meu trio favorito", escreveu Ana na legenda do post em questão.

