Onde Vini Jr mora? Conheça mansão que o jogador construiu com salário milionário

Saiba valores do salário milionário de Vini Jr e de sua mansão luxuosa

Vini Jr (23), de apenas 23 anos, conquistou uma carreira de sucesso como jogador de futebol. Com um salário milionário, o atleta joga para a seleção Real Madrid, na Espanha, onde mora atualmente. Apesar de não viver no Brasil, ele construiu uma mansão no Rio de Janeiro. Conheça o imóvel de Vini Jr e saiba valores de seu salário e do espaço luxuoso.

Localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a mansão de Vini Jr, vizinha da propriedade de Ludmilla (28), conta com três andares e ocupa quatro terrenos. Após quase três anos de obras, a construção do local foi finalizada em 2023 e o espaço ficou pronto para receber o jogador de futebol. Para a finalização, o imóvel de 20 milhões de reais ainda contou com uma preparação prévia e a ajuda de 20 pessoas para limpeza e inserção de móveis e lustre.

Com pé direito alto, acabamento em mármore, elevador e sistema de som instalado em toda a propriedade, a mansão ainda conta com uma boate em um andar subterrrâneo. A decoração do espaço também ganhou ar de luxo com tons de branco, cinza e areia, além tapetes, roupas de cama e móveis sofisticados. As informações são do portal Extra.

Leia também: Além de quadriplex: Conheça as outras propriedades de luxo do Neymar no Brasil

Com apenas 23 anos, Vini Jr conquistou um salário milionário como jogador de futebol da equipe do Real Madrid. O atleta recebe, aproximadamente, 10 milhões de euros por ano, o que equivale a mais de 50 milhões de reais. Atualmente, ele mora em Madrid, na Espanha, em uma mansão que conta com academia particular, corredor de sapatos, telão e diversas decorações personalizadas. Entre elas, imagens de estrelas do esporte grafitadas, camisas de times de futebol emolduradas e um quadro do atleta como o personagem Homem-Aranha enfeitam as paredes do local.