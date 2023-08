Além de quadriplex: Conheça as outras propriedades de luxo do Neymar no Brasil

Neymar recebeu as chaves de seu quadriplex três anos após a compra do imóvel

Neymar Jr. (31) recebeu as chaves de seu quadriplex em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, três anos após a compra do imóvel. A mansão milionária, porém, não é a única do jogador de futebol no Brasil. Conheça outras propriedades de luxo do Neymar além do quadriplex.

Localizada no condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá, litoral de São Paulo, uma das mansões de Neymar foi adquirida pelo atleta em início de carreira, quando ele ainda jogava pelo Santos. Com vizinhos famosos no condomínio, como Robinho, Leticia Bufoni, Marco Polo Del Nero, Mayra Cardi, Datena e Milton Neves, o imóvel é uma junção de duas propriedades e ainda conta com campo de futebol privativo.

Posteriormente, em 2016, o jogador de futebol comprou uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Avaliado em 28 milhões de reais, o imóvel de cinco mil metros quadrados conta com marina privativa, jacuzzis, piscinas, spa, quadras esportivas e uma adega com espaço para três mil garrafas.

Com dez suítes ao redor do terreno, a propriedade também conta com boate no subsolo, heliponto e telão de LED de sete metros em uma das piscinas. Além do local ganhar fama com festas sediadas por Neymar, a mansão ainda chamou atenção neste ano após problemas judiciais com a construção de um lago artificial.

No Rio de Janeiro, o jogador de futebol também possuí outro imóvel de luxo além da mansão em Mangaratiba. Situada em Itanhangá, a outra propriedade de Neymar, que conta com 3,5 mil metros quadrados, chegou a ser avaliada em 13 milhões de reais e já foi lar de Claudia Raia e Edson Celulari.

