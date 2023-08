Neymar pega chaves de quadriplex com piscina e heliponto em Balneário Camboriú; veja

Craque Neymar Jr recebe chaves de verdadeira mansão de quatro andares em Santa Catarina

Casa nova! O jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., recebeu as chaves de sua mais nova mansão. O atleta agora tem acesso ao quadriplex que adquiriu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que custa cerca de R$ 20 milhões.

O enorme apartamento de luxo, que é um verdadeiro palácio vertical de quatro andares, fica na cobertura de um dos maiores prédios do mundo, o Yachthouse. Neymar comprou o local em 2021, quando ainda estava na planta, e finalmente vai poder curtir sua nova morada. Porém, ainda precisa de alguns retoques.

A piscina do apartamento, que fica no segundo andar, ainda não foi finalizada, além dos pisos que precisam ser instalados e da decoração. O jogador de futebol ainda pediu que o local tivesse uma área gourmet junto da piscina, para poder realizar suas famosas festas na cidade catarinense.

Neymar não é o único que vai ter um lugarzinho especial no prédio. Nomes como o dos cantores Alexandre Pires, Luan Santana e Sorocaba, da dupla com Fernando, também compraram seus apartamentos no edifício de 281 metros de altura. O local conta com helipontos privativos, construído especialmente para ricos e famosos.

Mas, a altura impressionante pode ser um problema. Para quem não se lembra, em julho, Santa Catarina foi tomada por uma passagem de um ciclone, que fez com que as duas torres do Yachthouse balançassem.

Bruna Biancardi ostenta fone de ouvido banhado a ouro

Ainda nesta sexta-feira, 11, Bruna Biancardi decidiu aparecer em seu Instagram para ostentar! Em suas redes sociais, futura mamãe apareceu com um eletrônico super luxuoso: um Air Pod Max, da Apple, que por si só já é caríssimo. Contudo, o item ganhou ainda mais valor por ser banhado a ouro!

O fone de ouvido já havia sido utilizado anteriormente pelo craque do PSG e namorado de Bruna, Neymar Jr, durante sua participação na Copa do Mundo do Catar, de 2022. O acessório foi personalizado por Roani Soares e está avaliado em US$ 10 mil, o que equivale em torno de R$ 49 mil.

Mesmo com o acessório caríssimo em seu pescoço, Bruna Biancardi quase nunca escolhe a ostentação. Recentemente, a grávida escolheu para sua filha algumas roupas de lojas mais acessíveis. “Não tenho maturidade para essas roupinhas”, disse ela, mostrando uma saia jeans, cardigãs e bodys.

